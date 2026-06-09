Peronismo bonaerense: en busca de la renovación, Axel Kicillof lanzó una campaña masiva de afiliación en redes

Axel Kicillof busca en la mística de la resistencia peronista activar el GPS del peronismo bonaerense . A cumplirse 70 años de los fusilamientos de José León Suárez, el gobernador y titular del PJ de la provincia de Buenos Aires , lanzó una campaña masiva de afiliación con un doble objetivo: renovar la estructura envejecida y medir fuerzas internas.

La puesta en escena armada por el peronismo bonaerense , conducido por Kicillof , combinó el bronce de la historia peronista con la era digital. Mediante un video cargado de imágenes de archivo, movilizaciones y épica de resistencia, el PJ en la Provincia busca reaccionar al clima de época libertaria.

La fecha elegida por la conducción del PJ bonaerense no es casual; un nuevo aniversario del asesinato del general Juan José Valle y los fusilamientos de 1955. En el peronismo creen que el recuerdo de esa fecha clave para el movimiento funcionará como el combustible discursivo que moverá la fibra para reorganizar el partido en la provincia de Buenos Aires .

"Nada hay más peronista que la resistencia y nada más revolucionario que formar parte de un movimiento de masas en un tiempo de individualismos", dispara Kicillof en el spot de campaña para captar nuevos afiliados. La frase busca blindar la identidad de los propios ante el avance cultural de la derecha, y reinstalar la idea del peronismo organizado bajo el lema partidario de que "no se puede ser feliz en soledad".

9 de junio, fecha especial para el sentimiento del pueblo argentino ya que se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suarez y el asesinato del general Juan José Valle, héroes todos de la Resistencia Peronista. Iniciamos hoy esta campaña de afiliación seguros de que… pic.twitter.com/RRjx93W8cB

Detrás de la retórica setentista, expresada por Kicillof , se esconde una urgencia puramente estadística y de supervivencia política. Los diagnósticos que tiene en sus manos la nueva cúpula del peronismo bonaerense es preocupante: el PJ de la provincia de Buenos Aires sufre de un padrón envejecido y de un divorcio con las nuevas generaciones.

Por eso apelan a mover “la fibra peronista” -reconocen que es un desafío complejo- para inyectar sangre joven a la “envejecida” maquinaria del peronismo bonaerense.

Para agilizar el trámite y romper con la burocrática ficha de papel, el secretario general del PJ bonaerense e intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, fue el encargado de diseñar una plataforma digital de preafiliación partidaria.

La idea es que sumarse al "partido popular más importante del siglo XX" sea tan rápido como bajarse una aplicación al celular, intentando capturar a un electorado joven que hoy está lejos de las viejas y de las nuevas canciones peronistas.

La interna que debe saltar Kicillof

La jugada de Kicillof excede el plano administrativo del vetusto partido. Desde que asumió la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense arrancó una cruzada para consolidar una base territorial propia que responda sin intermediarios.

La escudería elegida para la cruzada no es el viejo escudo peronista, es el Movimiento Derecho al Futuro. Un escudo con el que busca la renovación partidaria para ganar volumen político propio dentro de la interna justicialista.

Axel Kicillof tras asumir como nuevo líder del PJ Axel Kicillof tras asumir como nuevo líder del PJ, anuncio la campaña de afiliación masiva MDZ | José Luis Carut

Con el peronismo en una discusión abierta por liderazgos y candidaturas del próximo turno electoral, engordar el padrón de la provincia que concentra el mayor peso electoral del país es un mensaje directo a Cristina y a Máximo Kirchner.

Una ficha que es bastante más que un carnet

Desde la conducción del peronismo bonaerense sostienen que "la afiliación es bastante más que un carnet: es sentido de pertenencia, identidad y compromiso". La campaña de afiliación digital al PJ bonaerense está en marcha y la premisa es que los intendentes aliados a Kicillof muevan sus estructuras para mostrar con resultados rápidos en sus municipios que la campaña es un éxito.

El kicillofismo juega en la reconstrucción del peronismo bonaerense su “primera gran patriada”. El éxito o no de la convocatoria de afiliación de “sangre joven” al partido será el termómetro que tendrá el gobernador bonaerense para saber si logra transformarse en la punta de lanza opositora a Javier Milei o si la iniciativa digital queda reducida a un mero acting que apelo a la nostalgia peronista.