La SIDE anunció el inicio de la publicación de documentos clasificados de la década 1973-1983

En la previa de los 50 años del golpe de Estado de 1976, la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) anunció este jueves el inicio de un proceso de publicación de documentos históricos desclasificados correspondientes a la década 1973-1983 para su publicación, conservación y traspaso al Archivo General de la Nación.

La medida había sido anunciada el año pasado, cuando el Gobierno anunció que revelaría documentos correspondientes al gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela de Perón (1973-1975); y de la última dictadura militar del 1976-1983.

Los documentos, que incluyen actas de las fuerzas armadas y actividades de inteligencia, pasarán del ámbito de inteligencia al Archivo General de la Nación para asegurar el acceso público y la preservación histórica, según el documento publicado por la SIDE indicando los pasos a seguir del proceso.

"Iniciamos el Procedimiento de Publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983. En esta primera instancia, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas y la Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos de la SIDE", explicó la Secretaría de Inteligencia a través de un posteo en redes.

Y agregó: "La iniciativa se integra a una política orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad".

La documentación será difundida a través de las redes sociales oficiales del organismo y estará disponible para su consulta pública en el sitio web oficial de la Secretaría.

Promesa del Día de la Memoria

La medida, anunciada el pasado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, busca efectivizar un decreto del año 2010 que implica el traspaso de los archivos desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, encargado de la conservación de documentos históricos.

Según había anticipado la Oficina del Presidente a través de un comunicado publicado en X, la desclasificación abarcará todas las "actividades militares y guerrilleras", en sintonía con el discurso de "memoria completa" que postula el Gobierno a la hora de recordar la última dictadura militar.

Esa bandera del oficialismo defiende la idea de que el golpe de Estado del 76' se produjo en un contexto de guerra interna contra las fuerzas guerrilleras, un discurso similar al utilizado por la cúpula militar durante el Juicio a las Juntas para justificar los crímenes cometidos durante el periodo.

En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para “establecer la imprescriptibilidad penal y civil” de los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras durante los 70', aunque el Gobierno nunca avanzó con la iniciativa.