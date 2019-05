La respuesta de Valdés a la "Operación Puf" denunciada por Lanata en PPT

"Si esto fuera una operación, ¡qué poder tengo yo que convencí a D'Alessio para extorsionar a Etchebest el 28 de diciembre y a su vez convencí a Stornelli para que lo reciba a Etchebest!", explicó el exembajador ante la Santa Sede y dirigente peronista, Eduardo Valdés, al hacer un extenso descargo por Twitter tras la difusión anoche en el programa PPT, de Jorge Lanata, de escuchas en las que se lo mostró esperando para sacar de circulación a al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, en defensa de los imputados por corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

Pedro Etchebest es el productor agropecuario que denunció al falso abogado Marcelo D'Alessio de extorsionarlo en nombre del fiscal del caso Cuadernos, Carlos Stornelli. Stornelli rechazó las acusaciones, las calificó como una operación y presentó una denuncia que derivó en la apertura de otra causa.

El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, investiga la denuncia de Etchebest. Recientemente solicitó la remoción de Stornelli y lo citó por quinta vez a declaración indagatoria.

Además de salir por Twitter, en diálogo con FutuRock, Valdés -panelista de varios programas de TV, además- aseguró que en el diálogo del 18 de enero con Juan Pablo Schiavi cuyo contenido fue publicado en el programa Periodismo Para Todos, se refirió a un reportaje que había concedido la noche anterior en la que había denunciado presuntas presiones para que Juan Manuel Campillo se arrepintiera en el caso de los cuadernos e involucrara a uno de los secretarios de Cristina Kirchner, Isidro Bounine.

"Me desprestigian a mí para desprestigiar al juez de Dolores y lograr que Stornelli no se presente a declarar", denunció Valdés.

Jorge Lanata difundió una serie de escuchas telefónicas que tienen a Valdés como protagonista y probarían que varios presos K sabían de antemano que Etchebest denunciaría a D'Alessio y a Stornelli.

En las escuchas quedó registrado cómo el ex embajador ante el Vaticano Valdés le adelanta la noticia, en un lenguaje por momentos críptico, a Roberto Baratta (ex mano derecha del e xministro de Planificación Julio De Vido) y al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.

En uno de los audios, Eduardo Valdés le adelanta a Schiavi que "va a haber novedades" y le recomienda "quedarse tranquilo".

-Valdés: "Operativo Puf".

-Schiavi: "¿Eh?".

-Valdés: "Operativo Puf".

-Schiavi: "¿Uf, si?".

-Valdés: "Bonadio, Stornelli, Puf".

-Valdés: "Pero estoy trabajando mucho. Escuchame, estoy trabajando mucho".

-Schiavi: "Si, yo te vi. Te vimos ayer por televisión con mucha cara de pillo vestidito de blanco. Dije: este tiene algo entre manos".

-Valdés: "Viste que iba a haber novedades".

-Schiavi: "Sí, sí".

-Schiavi: "Bueno, bueno, no digas nada. Laburá".

-Valdés: "O este domingo o el otro".

-Schiavi: "Bueno, bueno, bueno pibe. Cuidate eh".

Al día siguiente, Schiavi vuelve a preguntar sobre el tema y nuevamente Valdés le asegura que el fiscal de la causa de los cuadernos "se va a la concha de su madre" y le revela que el domingo el periodista Horacio Verbitsky difundiría la noticia (lo llama Viborevsky).

Schiavi: "Che y que… ¿tuviste alguna novedad de eso del quilombo?".

Valdés: "¿De cuál quilombo? ¿De cuál quilombo?".

Schiavi: "Puf".

Valdés: "¿Del que te conté? No, no. Puf es Puf. No este domingo, el otro domingo".

Schiavi: "¿Es lo de perfil?".

Valdés: "No, no, no. Puf es puf el otro domingo Viborevsky".

Schiavi: "¿Cómo?".

Valdés: "No este domingo, el otro. Puf, pero puf puf eh".

Schiavi: "Bueno, no te entiendo bien".

Valdés: "Escuchame…".

Schiavi: "¿Lo de los dos muchachos estos?".

Valdés: "Stornelli se va a la concha de su madre con el otro".

Schiavi: "¿Cómo?".

Valdés: "Escuchame… los que te cagaron a vos Juan Pablo".

Schiavi: "Los que me cagaron".

Valdés: "¿Quién es el que te cagó a vos? Primera instancia…".

Schiavi: "Si, si, si. Ok".

Valdés: "Y el fiscal que estaba…".

Schiavi: "Ok, ok, son ellos".

En otra de las escuchas, una persona que hasta el momento no fue identificada le asegura a Baratta que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla "agarró viaje". Días más tarde su juzgado recibiría la denuncia de Pedro contra D'Alessio y Stornelli.

NN: "Che… ¿Qué novedad tuviste?".

Baratta: "Ninguna, nada. Acordate que supuestamente te va a llamar el Negro o el Negro va a tener algo para mostrarte".

NN: "Bueno, escuchá, Ramos Padilla agarró viaje".

Baratta: "Ajá. Hoy firmó la ampliación de la denuncia contra Cohen".

NN: "Ah, buenísimo eso, está bien. Che, pero te cuento que allá en Dolores agarraron viaje".

Baratta: "¿Ah, sí?".

NN: "Sí, te estoy diciendo boludo, Ramos Padilla agarró viaje".

Baratta: "Ok, perfecto".

Por otro lado, casi una semana después de la presentación de la denuncia, Baratta conversa con el cuñado de De Vido, Claudio "El Mono" Minnicelli, y le asegura que "Dolores es el lugar para ir a declarar". Minnicelli está detenido en Marcos Paz a raíz de la causa de la mafia de los contenedores. El juez Ramos Padilla esta semana declaró en rebeldía y pidió el desafuero de Stornelli.

Minnicelli: "Yo creo, Bobi, que a lo que hay que apuntar es a la falta de seriedad de todo".

Baratta: "No, ya lo sé. Pero… no lo voy a decir ahí a eso. Eso lo tienen que decir los abogados y el lugar donde hay que declarar es en Dolores".

Minnicelli: "¿Cómo?".

Baratta: "El lugar para ir a declarar es en Dolores. No ahí".

Minnicelli: "¿Eh?".

Baratta: "El lugar para ir a declarar es en Dolores. No ahí".

Minnicelli: "Sí".

Baratta: "Vas a declarar ahí, oficialmente, y se van a lavar el culo con eso".

Minnicelli: "Si, pero el Padilla este no, eh".

Baratta: "¿Eh?".

Minnicelli: "El de Dolores no".

Baratta: "No, por eso te estoy diciendo que el lugar para ir a declarar es en Dolores".

Minnicelli: "No, no, no, yo estoy de acuerdo en eso".

Los 11 tuits de Valdés en su defensa

Eduardo Valdez.

1- Este viernes 31 de mayo el fiscal Stornelli tiene que prestar declaración indagatoria en Dolores. OCHO denunciantes distintos lo acusan de espionaje ilegal y extorsión. Lleva dos meses en rebeldía, pero sus periodistas amigos organizan una operación en cadena para salvarlo.

2 - Reflotan la denuncia presentada por Carrió, Oliveto y Zuvic con escuchas ilegales recibidas en un "sobre anónimo". Las pericias sobre el teléfono de Marcelo D'Alessio indican que él mismo las habría suministrado a Oliveto y también llevado a la Fiscalía de Stornelli.

2- Reflotan la denuncia presentada por Carrió, Oliveto y Zuvic con escuchas ilegales recibidas en un "sobre anónimo". Las pericias sobre el teléfono de Marcelo D'Alessio indican que él mismo las habría suministrado a Oliveto y también llevado a la Fiscalía de Stornelli.

3- Son tan obvios que ante una causa que los incrimina por espionaje ilegal publicitado desde los medios de comunicación responden con... escuchas ilegales publicitadas desde los medios de comunicación.

4- En esa denuncia, usan charlas privadas con mi amigo Juan Pablo Schiavi en las que comentamos que Bonadío y Stornelli buscaban involucrar a Cristina en la causa cuadernos. Esto fue escrito por el periodista Carlos Pagni en su nota del 10 de enero de 2019.

4- En esa denuncia, usan charlas privadas con mi amigo Juan Pablo Schiavi en las que comentamos que Bonadío y Stornelli buscaban involucrar a Cristina en la causa cuadernos. Esto fue escrito por el periodista Carlos Pagni en su nota del 10 de enero de 2019.

5- Plantándole un abogado al ex secretario presidencial Isidro Bounnine y deteniéndolo de forma preventiva querían obligarlo a declarar contra CFK. Esa acción se les frustró y por eso me referí a los magistrados en los términos que se escucha en ese material ilegalmente obtenido.

6- Violar la confidencialidad de gente detenida es una muestra más de la falta de escrúpulos con la que se maneja esta cloaca integrada por periodistas, funcionarios, espías, jueces y fiscales. Acá la propia abogada de Carrió reconoce que estas escuchas son ilegales

6- Violar la confidencialidad de gente detenida es una muestra más de la falta de escrúpulos con la que se maneja esta cloaca integrada por periodistas, funcionarios, espías, jueces y fiscales.

Acá la propia abogada de Carrió reconoce que estas escuchas son ilegales pic.twitter.com/BhSjOxuE0h — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) May 27, 2019

7- Alguien puede creer que soy capaz de convencer a Stornelli de juntarse en Pinamar con D'Alessio, manejar su camioneta, que pueda entrar y salir de su fiscalía como su casa. ¿Yo recomendé al fiscal espiar a la ex pareja de su actual mujer como descubrió Hugo Alconada Mon?

8- Repito, son OCHO denunciantes distintos, que no se conocen entre sí, los que sostienen que Stornelli los extorsionó o los mandó a espiar por el delincuente D'Alessio. Ninguna de estas personas guarda relación alguna conmigo ni con los "presos K".

9- Al complot comentado por Lanata y Majul habría que agregarle que la investigación de Dolores ha sido validada por la Cámara Federal de Mar del Plata, la Cámara de Casación y la Corte Suprema ¿Todos ellos fueron manipulados desde el Penal de Ezeiza? La ridiculez es evidente.

10- Todo lo que digo aquí lo declaré ante el Fiscal Jorge Di Lello el 27 de Febrero. Me presenté espontáneamente y puse mi celular a disposición para que la Justicia verificara si era organizador del plan denunciado. El juez ordenó cerrar la causa y mandarla a Dolores.

10- Todo lo que digo aquí lo declaré ante el Fiscal Jorge Di Lello el 27 de Febrero. Me presenté espontáneamente y puse mi celular a disposición para que la Justicia verificara si era organizador del plan denunciado. El juez ordenó cerrar la causa y mandarla a Dolores.

11- Hubiera sido bueno que Carrió, Oliveto, Zuvic, Santoro, Stornelli pusieran su celular a para verificar si son cómplices o no de los delitos cometidos por D'Alessio.

Hasta hoy no están a derecho, solo intentan que no se investigue el mayor escándalo judicial de la historia.