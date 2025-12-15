La Policía Ambiental Minera realizó un operativo para controlar el tránsito de minerales en la ruta 7

Un amplio operativo de control se desarrolló sobre la ruta 7 con el objetivo de reforzar la fiscalización del transporte de minerales.

Un amplio operativo de control se desarrolló sobre la ruta 7 con el objetivo de reforzar la fiscalización del transporte de minerales. La acción fue encabezada por la Policía Ambiental Minera y contó con la participación de fuerzas nacionales, provinciales y municipales. El foco estuvo puesto en asegurar el cumplimiento de la Guía de Tránsito de Minerales.

El despliegue fue articulado con Gendarmería Nacional, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Guardia Urbana Municipal de Las Heras y la Policía de Mendoza. Esta coordinación permitió fortalecer los controles y unificar criterios en una zona clave para el movimiento de cargas vinculadas a la minería.

operativo mineria Durante el procedimiento, los equipos técnicos brindaron información a transportistas y realizaron verificaciones documentales. Se controló la correcta aplicación de la Resolución 110 de la Dirección de Minería, que establece el uso obligatorio de las guías. El objetivo central fue asegurar que cada carga tuviera respaldo legal y datos precisos sobre su origen y destino.

El jefe de la Policía Ambiental Minera, Guillermo Bickham, explicó el alcance de estas acciones. “Buscamos garantizar que el traslado de materiales sea legítimo, documentado y trazable”, afirmó. Además, remarcó que la normativa “prohíbe expresamente el traslado o la tenencia de minerales sin el respaldo legal correspondiente”.

Uno de los puntos destacados del operativo fue el control de peso de los camiones. Vialidad Provincial utilizó básculas móviles para contrastar los datos declarados con el peso real de las cargas. “Con ese procedimiento verificamos la información consignada en la guía”, detallaron desde el organismo.