Google lanza la primera beta de Android 17 QPR1 para los Google Pixel

Google publicó una actualización inesperada para los desarrolladores y usuarios entusiastas que prueban sus servicios. La llegada de Android 17 QPR1 Beta 1 marca un nuevo paso en el desarrollo del software. Esta versión preliminar ya se encuentra disponible para su descarga en una lista específica de equipos compatibles en todo el mundo.

La empresa tecnológica acelera sus procesos de actualización durante este año. Tras la salida de la cuarta beta de la versión estándar, la firma presentó esta entrega del ciclo QPR1 de forma anticipada. Los especialistas indican que el lanzamiento oficial de la versión final podría ocurrir entre junio y julio de 2026.

Los detalles técnicos completos se conocerán en el evento Google I/O, que se realizará los días 19 y 20 de mayo.

La lista de cambios de esta versión busca corregir errores puntuales detectados por los usuarios en las semanas previas. Entre las fallas resueltas destaca un cierre inesperado en el servicio de impresión que ocurría cuando los niveles de tinta eran bajos. Además, se solucionó un problema en la aplicación Terminal que provocaba que los teléfonos dejaran de responder de forma momentánea ante ciertos comandos internos.

El desarrollo del sistema operativo también contempló ajustes profundos en el procesamiento de audio. Algunos usuarios informaron distorsiones y cancelaciones de fase al utilizar aplicaciones de llamadas por internet o servicios VoIP. La nueva beta corrige estos inconvenientes que afectaban la claridad de la voz. Asimismo, los ingenieros repararon un error que impedía la salida de sonido directa en transmisiones de larga duración mediante protocolos específicos.

Modelos de Google Pixel que pueden instalar la versión

La instalación de este software requiere que el usuario posea uno de los modelos de la línea Google Pixel fabricados en los últimos años. El sistema es compatible con el Google Pixel 6 y todas las versiones posteriores, incluyendo la tablet de la marca. Para acceder a la descarga, es necesario inscribir el equipo en el programa oficial de pruebas y contar con una conexión a internet estable.

Google Pixel Android Los teléfonos Google Pixel reciben parches mensuales para mejorar el desempeño general y la seguridad de los datos. Shutterstock

Los analistas recomiendan precaución al momento de instalar versiones de prueba en los teléfonos que se utilizan para tareas diarias. Al ser una etapa inicial, el código todavía presenta fallas que podrían afectar la autonomía de la batería o la estabilidad de ciertas aplicaciones. Por este motivo, el uso de Android 17 en esta instancia se aconseja principalmente para dispositivos secundarios o para entornos de desarrollo controlado.

La velocidad con la que se distribuyen estos parches muestra un cambio en la planificación de la compañía. El objetivo actual es pulir la experiencia del usuario antes de que los nuevos modelos lleguen a las tiendas. Los dueños de teléfonos compatibles pueden buscar la actualización de forma manual en el menú de configuración del sistema operativo una vez que completen el registro oficial.