Android 17: las nuevas funciones que Google prepara para renovar tu teléfono

Google ya trabaja en las versiones preliminares de su nuevo sistema operativo Android. Esta versión de Android 17 busca simplificar la experiencia del usuario con funciones que ya andan en otras marcas, pero que ahora llegan de forma nativa a los teléfonos Pixel y al resto del ecosistema móvil actual.

Apenas pasaron unas semanas desde el lanzamiento de la versión 16, pero el equipo de desarrollo ya muestra cambios en las versiones para programadores. El objetivo es llegar a una versión estable para junio de este año. Hay varios cambios que la comunidad pedía a gritos y que finalmente van a aparecer en los dispositivos compatibles.

Uno de los cambios que más molestó a los usuarios de Pixel fue la unificación de los controles de internet. Antes, para apagar el Wi-Fi o los datos móviles, había que dar varias vueltas por los menús. Con esta nueva actualización , el sistema permite agregar botones separados otra vez. Esto es algo que marcas como Samsung nunca sacaron, pero que la gran G había decidido juntar en un solo panel que resultaba bastante incómodo para el uso diario.

Además de este cambio en la interfaz, el sistema suma inteligencia para gestionar mejor las redes. El usuario podrá alternar entre conexiones con un solo toque desde el panel de ajustes rápidos. Es una medida que busca ahorrar tiempo y que demuestra que la empresa escucha las quejas de quienes usan sus dispositivos todos los días. La fluidez de la interfaz se mantiene intacta mientras se recuperan funciones que nunca debieron irse.

La seguridad personal es un punto fuerte en esta entrega. Android 17 suma un bloqueo de aplicaciones nativo que permite proteger herramientas sensibles con la huella digital o el rostro. Al activar esta opción, las notificaciones de esa app se ocultan automáticamente. Es una función ideal para quienes prestan el teléfono a sus hijos o amigos y no quieren que nadie ande revisando fotos privadas o mensajes de chat. El bloqueo funciona de forma independiente al acceso general del equipo.

Google Android Google apuesta al multitarea en su próxima actualización. 9to5Google

La multitarea también recibe una mejora. Ahora podés convertir cualquier aplicación en una burbuja flotante. Esto sirve para navegar por una página mientras tomás notas en una ventana chiquita sin tener que dividir la pantalla a la mitad. Es un sistema parecido al "Picture-in-Picture" de los videos, pero aplicado a programas completos. Esta función rinde mucho en teléfonos plegables o tablets, donde hay más espacio para mover las ventanas. Es un recurso que mejora mucho la productividad sin complicaciones.

Cambios visuales y gestión de permisos en Google

El usuario podrá ocultar los nombres de las aplicaciones en la pantalla de inicio para que el escritorio se vea más limpio. Por otro lado, la grabación de pantalla ahora tiene una interfaz nueva con una pequeña barra flotante. Cuando terminás de grabar, el sistema muestra una previsualización para editar o compartir el archivo rápido, tal como sucede ahora con las capturas de pantalla.

Google Android 1 Android 17: la nueva interfaz de grabación de pantalla permite previsualizar y editar el video antes de guardarlo en la galería de fotos. 9to5Google

Finalmente, el menú de permisos se renovó para que sea más claro. Ahora es más fácil elegir si una aplicación puede saber tu ubicación exacta o solo una aproximada mediante un diseño de casillas muy simple. Todos estos cambios indican que Android 17 busca ser un sistema más maduro y personalizable. Aunque todavía faltan unos meses para el lanzamiento oficial, las versiones preliminares andan muy bien y prometen una experiencia veloz para todo el ecosistema móvil.