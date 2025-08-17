La nueva Costa Norte de Potrerillos: club náutico, restaurante, canchas, pileta y fogoneros

El dique Potrerillos es una de las joyas turísticas de Mendoza que ha estado prácticamente desaprovechada durante las últimas dos décadas. En los últimos años el Gobierno provincial puso en marcha un plan para explotar la zona con proyectos recreativos, deportivos, gastronómicos y de alojamiento. Uno de los emprendimientos está en manos de la empresa DOSADOS SA que ha propuesta potenciar la costa norte del perilago, construyendo un club náutico con restaurante, fogoneros, canchas de beach volley, fútbol-tenis, pileta y senderos.

DOSADOS obtuvo en 2024 la concesión de un sector del perilago de Potrerillos para desarrollar un emprendimiento náutico, deportivo, turístico y recreativo en la margen norte del dique. El próximo 10 de septiembre se realizará una audiencia pública en donde la empresa deberá detallar el alcance del proyecto que se ubicará en el distrito Sierras de Encalada, en Las Heras, en el área noreste del dique Potrerillos , un lugar al que actualmente solo se puede acceder por el puente de hierro que cruza el Río Mendoza yendo por la Ruta 7.

Previo a esta instancia clave, los dueños de la firma explicaron en MDZ Radio 105.5 las características que tendrá el emprendimiento y los servicios que tendrán a disposición los visitantes mendocinos y turistas que visiten la costa norte de Potrerillos .

Entrevistados en el programa “Es un montón”, los arquitectos Bernardo Sottile y Franco Pérez Magnelli y el licenciado en Relaciones Internacionales, Carlos Bajach , explicaron que las primeras etapas del proyecto demandarán una inversión de 1,2 millones de dólares y pusieron fecha para la inauguración.

El área adjudicada a DOSADOS SA corresponde a terrenos fiscales del estado provincial ubicados en la Costa Norte del perilago de Potrerillos que se adjudicaron tras una licitación pública.

El área señalizada en color naranja es donde se instalará el proyecto de DOSADOS SA.

“Estamos presentando un proyecto social, recreativo y deportivo con un anclaje muy fuerte que va a ser la instalación del Yacht Club”, explicó Carlos Bajach, titular de la firma.

El Yacht Club es una institución instalada en El Carrizal desde hace más de medio siglo y se trata de un club dedicado a la vela. El objetivo de la empresa es instalarlo ahora en el dique Potrerillos aprovechando las características especiales que tiene este espejo de agua para los deportes de vela. “Es un lugar que por sus características nos asegura todo el año viento desde las 12 hasta las 16 o 17. Es un lugar que a nivel mundial es de los más buscados”, destacó el empresario.

Costa Norte, proyecto DOSADOS Las imágenes renderizadas que presentó DOSADOS en su propuesta para explotar la Costa Norte del dique Potrerillos.

A su vez, hizo hincapié en que además de la instalación de este club náutico, el proyecto desarrollará una serie de “amenities” que podrán ser aprovechadas por toda la comunidad que visite el perilago de forma libre y gratuita.

“Va a tener restaurante, pileta climatizada geológicamente, guardería de barcos y de kayaks, miradores, canchas de beach volley y fútbol tenis. El proyecto tiene distintas etapas. Las etapas uno y dos son la instalación del club con sus amenities. En una tercera etapa vamos a instalar algunos lodges en lugares estratégicos y se van a desarrollar otros miradores con amarras”, indicó Bajach.

Por otra parte, adelantó que también habrá un circuito de mountain bike, caballerizas y senderos para que recorran los visitantes.

“Va a ser un lugar donde aquel que ama la náutica va a poder tener su barco y disponer de un lugar seguro para ir a navegar, además de una escuela de náutica. Y el turismo va a disponer de un lugar para que vayamos a recrearnos, a pasar el día y todo pensado en los niveles de los mejores clubes náuticos que tiene hoy la Argentina en Buenos Aires. Queremos que el turismo internacional lo marque a Potrerillos en agenda cuando visite Mendoza”, expresó uno de los dueños de DOSADOS.

Arquitectura especial e impacto ambiental

Por otra parte, el arquitecto Bernardo Sottile resaltó que el proyecto a desarrollar en la Costa Norte del perilago se realizará “de la manera más sustentable posible, preservando la flora autóctona y la fauna, tocando lo mínimo posible el bioma y el entorno”.

Las instalaciones que se construirán en el predio contarán con energía proveniente de paneles solares y las aguas grises se tratarán y se utilizarán para el riego.

potrerillos lago costado norte (5) ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Toda la arquitectura es efímera, son sistemas constructivos que se pueden retirar en algún momento. Además un 60% de esa arquitectura tiene que estar recubierta por piedra del lugar o con paletas similares de colores, para que no se note desde la otra costa un edificio que llame demasiado la atención”, indicó el profesional.

En este mismo sentido remarcó que el objetivo es que toda la nueva infraestructura se “mimetice” con el entorno y se genere el mínimo impacto visual sobre la naturaleza.

Millonaria inversión y fecha de inauguración

La inversión propuesta para las dos primeras etapas del proyecto es de 1.200.000 dólares. El arquitecto Franco Pérez Magnelli especificó qué tareas se realizará en cada una de las fases y cuánto demandarán.

“La primera etapa va a ser la apertura de caminos para poder acceder al proyecto y va a incluir un sector más social donde se va a construir el muelle, las amarras, el sector de baños, la guardería de kayaks. Y vamos a construir la conexión con la montaña en la parte de senderismo y de el bike park para la práctica de mountain bike y la parte de fogoneros. Esa primera etapa requiere una inversión de 750 mil dólares”, manifestó.

Costa Norte 5

En tanto, advirtió que la segunda etapa tendrá una inversión prevista de 450 mil dólares. “En esta etapa se incluye toda la parte de servicios que es el restaurante, la proveeduría, la pileta, la parte social recreativa y deportiva, como las canchas de beach volley y futbol tenis. Y lo importante de esta etapa es la construcción de una vivienda para las personas que se dediquen al mantenimiento de toda esta infraestructura”, sostuvo.

Respecto a la fecha de inauguración planificada, Pérez Magnelli afirmó que la primera etapa estaría lista para la temporada de verano 26-27. “En diciembre de 2026 los mendocinos podrán disfrutar de la primera etapa de la Costa Norte”, prometió.

Acceso por tierra y agua

Para arribar a la margen norte del perilago de Potrerillos actualmente solo se puede acceder yendo por la Ruta 7 y cruzando el Río Mendoza por el puente de hierro. El Gobierno provincial ha reparado esta infraestructura y hay planes para mejorarlo y que pueda recorrerlo cualquier tipo de vehículo.

Pero además del acceso terrestre, desde la empresa apuestan a que también se pueda llegar al lugar donde se asentará el proyecto por vía acuática. “Lo que nosotros estamos fomentando para ahorrar tiempo es tener un acceso a través de los veleros, con el Yacht Club ya instalado”, destacaron los dueños de DOSADOS.

Asimismo, destacaron que no será necesario ser socio del Yacht Club para utilizar las instalaciones y “amenities” que se desarrollarán en la Costa Norte de Potrerillos. Es decir que los visitantes y turistas podrán hacer uso libremente de los fogoneros, los senderos, el sector para mountain bike, la guardería de kayaks, las canchas de volley, el restaurante y la proveeduría.

No obstante, para tomar clases o tener su propio velero, las personas sí deberán asociarse y contar con una amarra.