La novedad en el Impuesto Inmobiliario 2026 que afectará a propiedades rurales

El Gobierno de Mendoza presentó este miércoles el paquete de leyes de Presupuesto, Avalúo e Impositiva para el 2026. La iniciativa presenta novedades en los impuestos patrimoniales. En el caso del Impuesto Automotor se incluye el pago único liberatorio para algunos tipos de vehículos, mientras que para el Impuesto Inmobiliario la novedad más importante tiene que ver con el valor de las propiedades rurales, las cuales se actualizarán al valor de mercado.

La pauta de gastos y las leyes fiscales para el año que viene fueron presentadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, quien precisó los cambios previstos en el cobro de los impuestos.

Respecto del impuesto Inmobiliario , para el 2026 el Gobierno provincial planea implementar una recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Las modificaciones incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz, según la terminología especificada por la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda destacaron que se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos para conservar las alícuotas efectivas vigentes.

Nuevos valores para propiedades rurales

presupuesto 2024 legislatura victor fayad (7).JPG ALF PONCE MERCADO/MDZ

Fayad manifestó que el plan del Gobierno es actualizar al valor de mercado los valores de las propiedades rurales desde el 2026.

Indicó que estas modificaciones se realizaron utilizando tecnología para tomar valores de mercado como referencia. “La norma venía arrastrando valores muy viejos. En el caso del urbano este año corregimos los valores de los terrenos. El año anterior a partir de los vuelos aéreos corregimos la cantidad de metros que estaban fuera del radar de ATM. También hicimos vuelos en la zona rural y actualizamos las parcelas que no tenían declaradas mejoras. Y ahora toca para lo que no es urbano adecuar los valores de los terrenos al valor del mercado”, indicó.

Remarcó que el impuesto Inmobiliario tiene dos componentes que consisten en el valor del terreno y el valor de la mejora realizada en ellos.

“En las normas de Avalúo tanto urbano como rural de hace 30 años se establecieron ciertos valores por metro cuadrado que no se actualizaron, es decir. Consideraban los valores relativos de la tierra de una provincia de hace 30 años que es muy distinta a la de ahora”, expresó el ministro.

Puso como ejemplo que en la Ley de Avalúo actual una hectárea en Gualtallary vale 40% más barata que una hectárea en Nueva California. Porque hace 30 años la segunda zona era más valiosa que la primera. “Estamos proponiendo adecuar los valores relativos. Pasar de los valores relativos de hace 30 años a los de ahora”, advirtió Fayad.

Otro caso al que hizo referencia es que una hectárea en Barriales costaba en 1990 un 50% más cara que en Los Chacayes, mientras que según el nuevo cálculo una hectárea en los Chacayes cuesta 3 veces más que en Barriales.

“Otra distorsión a corregir es que para las parcelas chicas de menos de una hectárea había una metodología de valuación, mientras que para las parcelas de más de una hectárea había otra y se generaban distorsiones en donde el valor del terreno de una parcela casi igual era 2.550% más caro que otra. Estamos proponiendo eliminar este umbral y usar valores más parejos”, manifestó el ministro de Hacienda.