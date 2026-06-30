La moneda de cambio del Gobierno nacional a los gobernadores para suspender las PASO

En medio de la discusión por la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional , desde Casa Rosada propusieron a los gobernadores aliados la posibilidad de que haya dos listas colectoras de legisladores nacionales por candidato a presidente , a cambio de que apoyen la suspensión- no la eliminación- de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno de Javier Milei necesita los votos del Congreso para llevar adelante los cambios que pretende en las leyes electorales antes de los comicios presidenciales del año próximo . Eliminar el sistema de primarias, como viene insistiendo, no tiene los votos suficientes. Es por eso que apunta a conseguir los respaldos para suspenderlo .

Como contrapartida, ha ofrecido a los mandatarios aliados el regreso de las listas colectoras . En realidad permitirían la existencia de dos listados de candidatos a legisladores nacionales por categoría a presidente. Los gobernadores aún no han dado una respuesta.

Mendoza propone que debería quedar plasmado por ley el sistema de selección de candidatos a falta de PASO : retornar a las internas abiertas de los partidos, todas el mismo día para que ninguna fuerza política pueda intervenir en el proceso electoral de otra.

Las listas colectoras es un mecanismo electoral mediante el cual los partidos políticos presentan candidatos diferentes para ciertas categorías, pero comparten una misma candidatura en otra instancia de la elección. Un ejemplo de uso de colectoras, ocurrió en las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida presidenta y, en la Provincia de Buenos Aires, dos candidatos a gobernador —Daniel Scioli y Martín Sabbatella— respaldaban su candidatura presidencial. Finalmente, Scioli resultó electo, mientras que Sabbatella no logró imponerse.

El Gobierno nacional prohibió mediante un decreto la utilización de listas colectoras en las elecciones de 2019. Si vuelven, este sistema posibilitará que un candidato a un cargo superior reúna votos provenientes de distintos espacios políticos sin la necesidad de conformar una alianza formal entre todos ellos. A su vez, las listas que adhieren a esa candidatura obtienen ventajas gracias al impulso o arrastre electoral que genera el postulante de mayor relevancia.

En las elecciones de 2027, Javier Milei podría plantear su reelección e ir en la categoría presidente y llevar dos listas de diputados nacionales por provincia y de senadores, en el caso de los distritos donde se elija, como Mendoza. Una del PRO o Juntos por el Cambio y otra de La Libertad Avanza. Milei tendría más chances de obtener votos y a la vez, los listados de diputados podrían ser elegidos por llevar al libertario como presidente.

Las colectoras se usaron durante muchos años porque el Código Electoral nacional no las prohibía ni las permitía. Cuando se sancionó la reforma política en 2011, durante el Gobierno de Cristina Fernández, el gran cambio fue la implementación de las PASO, por la que la ciudadanía elige a los candidatos de los partidos.

El Gobierno de Mauricio Macri prohibió por un decreto las colectoras en abril de 2019 y Milei suspendió el año pasado, con el aval del Congreso, las primarias.

La propuesta de Mendoza si hay colectoras y se suspenden las PASO

Si finalmente los acuerdos para avanzar con la reforma electoral se dan como pretende el Gobierno nacional, Mendoza tiene una propuesta que consiste en que quede plasmado por ley, que los partidos políticos deberán seleccionar a su candidatos a través de internas abiertas y que todas las fuerzas las celebren el mismo día.

Las internas abiertas son un mecanismo de votación por el cual los partidos políticos o alianzas eligen a sus candidatos oficiales para las elecciones generales. Cualquier ciudadano habilitado para votar puede participar, sin necesidad de estar afiliado a ese partido político en particular. Sin embargo, a diferencia de las PASO, no son obligatorias.

La idea de que sean el mismo día, apunta a evitar viejos vicios de la política: como son abiertas, los partidos pueden influir en los comicios de las otras fuerzas, por ejemplo, llevando gente a votar al candidato que les conviene. Si fueran cerradas, votarían sólo los afiliados.

La poca incidencia del Gobierno nacional en las provincias que avalen la reforma electoral

Por otro lado, el diálogo que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores aliados y también con los dialoguistas implica que si apoyan la reforma- y la posibilidad por lo tanto de que Milei pueda ser reelecto- el Gobierno nacional tendría un armado débil o casi marginal en las provincias que respaldaron.

De hecho cada provincia dicta sus propias normas electorales. Mendoza ha suspendido las PASO pero a fin de año evaluará si continuará con esa medida para los comicios provinciales o por el contrario, si las volverá hacer funcionar. Es que el Gobierno de Alfredo Cornejo tiene varias decisiones que tomar camino a las elecciones del año próximo. En diciembre, cuando tenga un panorama más certero, habrá anuncios de todo tipo vinculado a los comicios del 2027.

Los gobernadores aliados y los dialoguistas

Javier Milei no tiene ningún gobernador propio, sino que aliados- no son estrictamente oficialistas sino que apoyan al Gobierno- y dialoguistas- son parte de la oposición pero no de fuste-.

Los gobernadores aliados son:

Jorge Macri (CABA - PRO)

(CABA - PRO) Rogelio Frigerio (Entre Ríos - PRO)

(Entre Ríos - PRO) Ignacio Torres (Chubut - PRO / Frente Chubutense)

(Chubut - PRO / Frente Chubutense) Marcelo Orrego (San Juan - Producción y Trabajo / JxC)

(San Juan - Producción y Trabajo / JxC) Claudio Poggi (San Luis - Avanzar San Luis / JxC)

(San Luis - Avanzar San Luis / JxC) Alfredo Cornejo (Mendoza - UCR)

(Mendoza - UCR) Leandro Zdero (Chaco - UCR)

(Chaco - UCR) Gustavo Valdés (Corrientes - UCR

Los dialoguistas: