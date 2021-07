El PJ defiende las colectoras para las PASO y acusa a Suarez

Luego de las denuncias del gobernador Rodolfo Suarez, desde el PJ de Mendoza defendieron la idea de que haya listas colectoras en las PASO porque, aseguran, no están prohibidas para esa instancia electoral. Al mismo tiempo, contraatacan acusando al oficialismo local de querer "judicializar" el proceso electoral e intervenir en la vida institucional de otro partido.

Aunque hubo varios dirigentes que salieron al cruce del Gobernador y el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, fue Patricia Fadel quien tomó la línea argumental oficial. "No vamos a tolerar en silencio estas operaciones del cornejismo que intenta intervenir maliciosamente sobre las decisiones de otras fuerzas políticas para instaurar reglas de juego a su antojo; buscando restrigir la participación popular en beneficio de su partido político", dijo la ex legisladora.

Para los dirigentes del Frente de Todos, el Decreto que prohibió las colectoras no influye sobre las PASO. "El Decreto de Macri de 2019 al que aluden no prohibió la adhesión de boleta dentro de las PASO, dado que allí son los propios partidos quienes oficializan su boleta, sería inconstitucional hacerlo por Decreto, ya que la ley nacional no lo prohíbe", aseguró Fadel.

Ese mismo argumento es el que preparan para presentar en la Justicia Electoral en caso de que haya impugnación a las listas. Esta forma de participación política de los Frentes electorales, transparenta la decisión sobre las listas de concejales, dónde miden sus fuerzas con el voto del pueblo, para después concurrir a la elección general con las precandidatas o precandidatos más votados. Vale decir son los electores quienes tienen la palabra, no el gobernante de turno eligiendo a dedo sus propias listas", agregó Fadel a través de las redes sociales.

Es evidente q el oficialismo tiene marcado interés d judicializar la campaña, dificultando la participación d la oposición, cdo es de su conocimiento q la ley pcial no se aplica en esta materia(en el 2017 hubo participación boletas adheridas en concejales, idéntica a la actual) — Patricia Fadel (@fadelpatricia) July 21, 2021

El Gobernador había usado la misma vía para cuestionar públicamente la idea de presentar colectoras en las elecciones primarias, estrategia que el PJ usaría. Incluso el mandatario dijo que su partido impugnará las listas colectoras que se presenten.