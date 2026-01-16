La mesa política del Gobierno está reunida con la mira puesta en el segundo round de extraordinarias en el Congreso

Se acabó el receso. Luego de dos semanas de una Casa Rosada desértica producto de la tregua estival, el Gobierno reúne a sus principales estrategas para inaugurar la primera reunión de la mesa política del 2026. El objetivo primario, diagramar la estrategia del oficialismo para el segundo round de las sesiones extraordinarias que iniciará en febrero. La reforma laboral y la Ley de Glaciares como prioridades y el reclamo de los gobernadores como uno de los principales puntos a resolver para obtener un nuevo triunfo en el Congreso .

La cita inició a las 10 en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Balcarce 50. Allí confluyeron el asesor presidencial, Santiago Caputo; los primos de La Rioja, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador Eduardo 'Lule' Menem; la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

En esta oportunidad, no se sumaron a la partida los hermanos Milei, que viajarán esta tarde al Festival de doma y folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Se trata de la primera parada de una agenda cargada de viajes que continuará el sábado en Asunción, Paraguay, para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y continuará el domingo cuando la comitiva presidencial parta rumbo a Suiza para el Foro de Davos.

Mientras tanto, en el plano local las urgencias son otras. El Gobierno tiene dos semanas para terminar de planificar la estrategia parlamentaria de cara a una batalla clave que iniciará en febrero con el complemento de las sesiones extraordinarias.

El oficialismo viene de rescatar una victoria en diciembre con la aprobación del Presupuesto 2026 -que tuvo un traspié con la caída de uno de sus capítulos, pero aún así salió adelante- y ahora busca completar el verano con la aprobación de dos proyectos prioritarios: la reforma laboral y la modificación a la Ley de Glaciares. La reforma del Código Penal, por su extensión y complejidad, se postergará para las sesiones ordinarias.

De la dupla de proyectos que sí se tratarán en febrero, el proyecto laboral es la prioridad número uno del Ejecutivo, que quiere enviar un mensaje a los mercados -junto con el FMI y los Estados Unidos- de que La Libertad Avanza puede avanzar con las reformas que prometió. Sin embargo, para lograrlo necesita votos prestados y ahí es donde los gobernadores juegan un rol central.

Eso explica la decisión del oficialismo de propulsar la modificación de la Ley de Glaciares, un viejo reclamo de los mandatarios locales para que cada provincia pueda determinar discrecionalmente qué áreas de las denominadas "periglaciares" quedan bajo la protección de la legislación y cuáles no. El objetivo es extender el desarrollo de la minería para atraer inversiones extranjeras, las cuales pagan importantes regalías a los distritos.

La resistencia de los gobernadores

Sin embargo, la aprobación del proyecto no garantiza el acompañamiento de los gobernadores, que manifestaron objeciones a uno de los apartados de la reforma laboral libertaria: el tributario.

En su artículo 191, la iniciativa del oficialismo reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y golpea directamente a los recursos coparticipables que reciben las provincias. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la propuesta del Ejecutivo para reducir las alícuotas que pagan las sociedades en los tramos más altos -junto con otros puntos como la exención de este tributo para el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación- representa un costo fiscal de 0,22% del PBI (1,9 billones de pesos). De ese monto, a Nación le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA, $1,12 billones.

En diálogo con MDZ, cerca de uno de los gobernadores que mantienen conversaciones con la Casa Rosada reconocieron el malestar por la posible caída en la coparticipación, un tema sensible que explicó los principales roces entre el Gobierno nacional y las provincias durante este 2025.

En ese marco, un grupo de al menos ocho gobernadores evalúa negociar con la Casa Rosada y el Ministerio de Economía que Nación se haga cargo de la rebaja impositiva durante la primera etapa y posponer para el 2027-2028 el costo para las provincias. Qué tanto está dispuesto a ceder el Gobierno, aún es una incógnita, pero cuando se trata de reparto de fondos quien tiene la palabra final es el ministro de Economía, Luis Caputo.

La gira de negociaciones Diego Santilli

En el mientras tanto, Diego Santilli continúa en conversaciones con los gobernadores para reunir las voluntades que faltan. En el Senado, el oficialismo cuenta con una tropa de 21 votos propios, por lo que está a 16 del piso de 37 manos alzadas necesarias y quienes las aporten (o no) serán las provincias.

En ese contexto, el ministro del Interior visitó en sus provincias a Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza). y Marcelo Orrego (San Juan). Según aseguran en Balcarce 50, Santilli regresó con el compromiso de estos últimos dos de que van a acompañar el proyecto oficialista.

A esa lista se iba a sumar este viernes Sergio Ziliotto (La Pampa), un mandatario más alineado con el kirchnerismo pero dispuesto a dialogar con el Gobierno, pero finalmente debió postergar dos veces su viaje a la Casa Rosada. El miércoles lo hizo por cuestiones climáticas y esta mañana por cuestiones personales. El lunes será el turno del salteño Gustavo Sáenz.

Con todas estas gestiones, el oficialismo apunta a dejar listo el terreno para un nuevo triunfo en el Congreso. Allí, la oposición intenta reorganizarse tras la derrota electoral para presentar batalla. Desde objeciones o pedidos de modificaciones a los proyectos enviados por el Gobierno hasta un posible intento de derribar el último DNU del presidente que reformó la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Congreso podría convertirse en un polvorín en febrero. Mientras tanto, en la Casa Rosada intentarán aprovechar la calma antes de la tormenta.