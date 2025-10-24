La Libertad Avanza busca dar el golpe de efecto con un nuevo spot

El video hace referencia en tono crítico a la gestión de Alberto Fernández con una popular canción de Cacho Castaña

Spot Milei La Libertad Avanza difundió un nuevo spot que apela a la emoción y que busca torcer el rumbo de la crucial elección legislativa de este domingo 26 de octubre. En las imágenes se repasan primero en tono crítico escenas de la gestión de Alberto Fernández mientas de fondo se escucha la popular canción de Cacho Castaña, Septiembre del 88.

No perdamos la esperanza. Vamos a salir adelante. Este domingo, vayamos a votar.



POR ARGENTINA, LA LIBERTAD AVANZA.



VLLC! pic.twitter.com/vhEd2zIC9Y — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2025 El spot fue difundido a través de la cuenta de X de Javier Milei y de otros referentes del elenco gobernante a horas del inicio de la veda electoral, que comenzó a las 8 de la mañana de este viernes y se extenderá hasta el cierre del comicio del próximo domingo de elecciones.