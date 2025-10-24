La Libertad Avanza busca dar el golpe de efecto con un nuevo spot
El video hace referencia en tono crítico a la gestión de Alberto Fernández con una popular canción de Cacho Castaña
La Libertad Avanza difundió un nuevo spot que apela a la emoción y que busca torcer el rumbo de la crucial elección legislativa de este domingo 26 de octubre. En las imágenes se repasan primero en tono crítico escenas de la gestión de Alberto Fernández mientas de fondo se escucha la popular canción de Cacho Castaña, Septiembre del 88.
El spot fue difundido a través de la cuenta de X de Javier Milei y de otros referentes del elenco gobernante a horas del inicio de la veda electoral, que comenzó a las 8 de la mañana de este viernes y se extenderá hasta el cierre del comicio del próximo domingo de elecciones.
Este 26 de octubre Argentina vota en elecciones legislativas para la renovación de escaños en el Congreso de la Nación. Los comicios son vistos como trascendentales por el oficialismo que busca engrosar sus filas para impulsar reformas estructurales en la economía.