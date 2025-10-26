Atacaron a un candidato de La Libertad Avanza horas antes de las elecciones: "Le gatillaron dos veces"

El candidato de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, fue golpeado en su casa y denunció una “zona liberada” y fallas en el 101, horas antes de las elecciones.

El candidato a senador por LLA fue brutalmente atacado a horas de las elecciones.

Horas antes del inicio de las elecciones legislativas nacionales, el candidato a senador de La Libertad Avanza (LLA) por Neuquén, Pablo Cervi, denunció que sufrió un violento ataque en su casa. Según afirmó, la policía tardó más de una hora para llegar al lugar de la entradera.

Los radicales disidentes armaron un interbloque en Diputados con La Libertad Avanza El candidato de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, fue brutalmente atacado. Cuenta de X @CerviPablo Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando se encontraba junto a su familia. Allí, el diputado nacional fue golpeado y los delincuentes le gatillaron varias veces, aunque el arma no se disparó.

Tras salir del peligro, Cervi hizo un descargo en su cuenta de X donde denunció que hubo una “zona liberada” y declaró que el servicio de la línea 101 “no funciona”, ya que llamó pero no obtuvo respuesta.

Tuit Pablo Cervi Pablo Cervi denunció una violenta entradera a su casa en la previa a las elecciones. La reacción de La Libertad Avanza tras el ataque al candidato Pablo Cervi Inmediatamente, Nadia Márquez, salió a informar sobre lo ocurrido y destacó: “Fue brutalmente atacado. Está fuera de peligro. En estos momentos estamos con la Policía Federal. Le gatillaron al menos dos veces. Gracias a Dios está fuera de peligro. Oramos por su vida y su familia”.

Nadia Márquez denunció el ataque a Pablo Cervi Nadia Márquez denunció el ataque a Pablo Cervi en X. La denuncia también generó la reacción de otros integrantes de La Libertad Avanza, en apoyo hacia el “radical con peluca”. Entre ellos, la diputada Lilia Lemoine expresó: “Violentos nunca más”.