Votó Diego Santilli: "El objetivo es remontar la distancia de septiembre"
Aunque su foto no figure en la boleta, Diego Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza en la Provincia. El candidato habló luego de votar en las elecciones y reveló qué le dijo a Milei.
En la mañana de este domingo, Diego Santilli fue a votar y habló con la prensa. El principal candidato bonaerense de La Libertad Avanza destacó "el objetivo de remontar la distancia de septiembre" respecto a la derrota que sufrió el espacio en las elecciones anteriores en la Provincia.
"Vamos a ver el final. Tengo fe, tengo ganas de que eso suceda", indicó. En su caso, reflexionó: "Ha sido una campaña difícil, corta para mí, dieciocho días. Difícil, pero he puesto toda la actitud, la garra, de eso se trata".
Por otro lado, consultado sobre si el lunes comienza un nuevo período, Diego Santilli atinó a responder: "Nosotros tenemos que acompañar, ese es nuestro rol".
Diego Santilli reveló qué habló con Javier Milei antes de las elecciones
Finalmente, el candidato dio a conocer que ayer tuvo una charla con el presidente Javier Milei, a quien le dijo: "Le deseé mucha suerte y le agradecí la oportunidad que me dio en estos dieciocho días de liderar el camino. Le agradezco porque tuve unas reuniones de estudio con él que fueron muy importantes".