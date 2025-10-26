Votó Diego Santilli: "El objetivo es remontar la distancia de septiembre"

Aunque su foto no figure en la boleta, Diego Santilli encabeza la lista de La Libertad Avanza en la Provincia. El candidato habló luego de votar en las elecciones y reveló qué le dijo a Milei.

En la mañana de este domingo, Diego Santilli fue a votar y habló con la prensa. El principal candidato bonaerense de La Libertad Avanza destacó "el objetivo de remontar la distancia de septiembre" respecto a la derrota que sufrió el espacio en las elecciones anteriores en la Provincia.

"Vamos a ver el final. Tengo fe, tengo ganas de que eso suceda", indicó. En su caso, reflexionó: "Ha sido una campaña difícil, corta para mí, dieciocho días. Difícil, pero he puesto toda la actitud, la garra, de eso se trata".

Por otro lado, consultado sobre si el lunes comienza un nuevo período, Diego Santilli atinó a responder: "Nosotros tenemos que acompañar, ese es nuestro rol".