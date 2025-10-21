Javier Milei se corrió de la campaña en Buenos Aires y le delegó a Diego Santilli la recta final

Javier Milei suspendió actos en la provincia de Buenos Aires y dejó la campaña en manos de Diego Santilli para evitar nuevos incidentes de cara al domingo.

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y lo dejó en manos del candidato Diego Santilli.

En la recta final de la campaña para las elecciones legislativas, Javier Milei decidió suspender su participación en el acto de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, previsto para este miércoles en Ezeiza. Así, dio por terminada su intervención en territorio bonaerense hasta el domingo 26 de octubre.

En las últimas horas el mandatario canceló su agenda de actos en la provincia y le delegó a su primer candidato a diputado nacional, Diego Santilli, la tarea de liderar y cerrar la campaña en el distrito más adverso para el Gobierno nacional.

Javier y Karina Milei junto a Diego Santilli en Mar del Plata Diego Santilli encarará la recta final de la campaña electoral con una amplia recorrida por la provincia sin la participación de Javier Milei. X | @LLibertadAvanza La decisión fue tomada el fin de semana pasado en la Quinta de Olivos, donde Milei y su equipo analizaron las últimas encuestas tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por el escándalo del presunto narcotraficante Fred Machado.

Cabe recordar que las últimas presentaciones del presidente en la provincia estuvieron cargadas de tensión, dado que se generaron escraches, manifestaciones de repudio y disturbios entre militantes libertarios y opositores incluso en la campaña previa al 7 de septiembre, cuando Espert estaba fuera de toda polémica.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei y Diego Santilli Con la retirada de Milei de la campaña bonaerense, Santilli se pondrá al hombro el tramo final de cara al 26 de octubre con una amplia recorrida por la Primera Sección electoral, Almirante Brown y una serie de municipios del interior bonaerense, acompañado por Karen Reichardt.