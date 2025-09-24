La Justicia rechazó una millonaria demanda de la bodega de un intendente contra Aysam

La Justicia de Mendoza rechazó una demanda millonaria de la bodega de un intendente mendocino contra la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza SA (Aysam). Una jueza civil desestimó el reclamo por daños y perjuicios que presentó Bodegas y Viñedos Naser Mansur SA, perteneciente al actual jefe comunal de Rivadavia, Ricardo Mansur , quien exigía una indemnización por el impacto al patrimonio de la empresa que tuvieron las obras de ampliación de una planta depuradora ubicada frente a la bodega .

La bodega del intendente Mansur había interpuesto una demanda por daños y perjuicios y reclamaba el pago de más de $115 millones, el lucro cesante de $3.780.000 y la pérdida de US$ 172.920.

Sin embargo, la demanda fue rechazada por la jueza Ana Carolina Di Pietro, titular del Tercer Tribunal de Gestión Asociada de la provincia.

Bodegas y Viñedos Naser Mansur SA había demandado por daños y perjuicios a Aysam y al Estado provincial por el impacto que tuvo en el patrimonio de la empresa el proyecto de ampliación del Establecimiento Depurador Rivadavia-Etapa II, ubicado frente a la bodega entre Junín y Rivadavia.

La planta depuradora de efluentes cloacales funciona enfrente de la bodega desde el año 1997 y en 2014 se firmó un convenio de ampliación del establecimiento. Las obras comenzaron en 2018 pero estuvieron paralizadas durante mucho tiempo, para finalizar recién en 2022.

El reclamo se basó en la tala del perímetro de árboles como parte de la ampliación de la planta, sobre lo que la bodega planteó que “removió una barrera protectora visual y de disipación de gases y olores” lo que provocó la “pérdida total de la bodega”.

Planta depuradora de Rivadavia

En la demanda sostuvo que “si bien el funcionamiento de la planta depuradora responde a la prestación de un servicio público que beneficia a una gran cantidad de habitantes, no significa que con dicha actividad no se generen daños y perjuicios a particulares que deben ser indemnizados”.

En concreto reclamó una pérdida del valor venal de $115.549.000, el lucro cesante por $3.780.000 y la pérdida de chance por U$S 172.920.

La defensa de Aysam planteó la prescripción del reclamo y advirtió que en 2014 se firmó un convenio tripartito entre el Gobierno provincial, Aysam y el municipio de Rivadavia, cuando el intendente era Ricardo Mansur, quien era titular de la bodega.

“En este convenio ya el Sr. Ricardo Mansur tenía completo conocimiento de que se iba a ejecutar la obra de la Ampliación de la Planta Depuradora”, indicaron.

El Gobierno de Mendoza plantea también la prescripción del hecho por el que se demanda y señala que la acción promovida el 7 de julio de 2023 está prescripta por haber transcurrido el lapso de tres años, tomando el mes de mayo de 2018 como inicio de esta acción.

La decisión de la Justicia

La jueza Di Pietro desestimó el planteo de prescripción presentado por las partes demandadas, pero también resolvió rechazar el reclamo de la bodega de Mansur.

“No advierto que se haya acreditado la relación de causalidad entre la tala de árboles y el daño invocado, sobre todo cuando la bodega tiene habilitación para funcionar por el INV y por la Municipalidad de Junín”, expresa la sentencia.

En el mismo sentido, la magistrada señala que la prueba aportada por las partes “no puede advertirse que los olores e inmisiones inmateriales alegados sean de tal magnitud que determinen la inhabilitación de la Bodega o su pérdida total”. Agrega que “esto se ve corroborado por la pericia presentada por la enóloga, testimoniales y por la misma inspección ocular”.

Por estos motivos, la Justicia decidió rechazar la demanda de la bodega de Ricardo Mansur contra Aysam.