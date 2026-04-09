La Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni

El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantamiento de la información bancaria, financiera y fiscal del jefe de Gabinete , Manuel Adorni , en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Lijo hizo lugar al planteo del fiscal Gerardo Pollicita, quien requirió una profunda y exhaustiva investigación patrimonial sobre el funcionario y su mujer, Bettina Angeletti, desde enero de 2022, incluyendo cuentas bancarias, inversiones bursátiles, dos vehículos de alta gama, operaciones inmobiliarias en tres propiedades y trabajos de construcción en un lote de un golf club privado.

Por otra parte, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Silvia Pais, madre de Adorni, de Norma Zuccolo, Beatriz Alicia Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, la comisaria retirada Graciela Isabel Molina y su hija Victoria María José Cancio.

El período investigado antecede la asunción de Adorni en la función pública, ello con el fin de poder comparar con precisión qué tenía antes y qué acumuló después. Además de la pareja, la investigación alcanza a una empresa denominada "MasBe", que en su dictamen la fiscalía describe como vinculada a ambos y cuya operatoria financiera también deberá ser informada por las entidades bancarias.

Pollicita solicitó al Banco Central que reporte todas las cuentas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, plazos fijos, créditos, tarjetas y billeteras virtuales que Adorni, Angeletti y MasBe hayan tenido desde 2022 hasta hoy. En particular, se identificaron tres productos del Banco Galicia y Buenos Aires que aparecen en escrituras y declaraciones juradas ya incorporadas al expediente, junto con tres tarjetas de crédito cuyos resúmenes completos también fueron requeridos.

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Valores deberá informar si los 8 investigados poseen o poseyeron cuentas comitentes, tenencias en acciones, bonos, CEDEARs, fondos comunes de inversión u otras inversiones bursátiles. En tanto, ARCA tendrá que consignar a la justicia una radiografía fiscal completa: declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, ingresos mensuales de todo tipo, detalle de bienes en el país y en el exterior, deudas, facturación emitida y recibida, participaciones societarias e incluso información proveniente de regímenes internacionales de intercambio tributario que pudiera revelar cuentas o activos en el exterior.

La fiscalía busca rastrear el origen de los fondos que financiaron las compras del departamento de la calle Miró al 500, el de la avenida Asamblea 1100 y un lote dentro del barrio privado Indio Cua Golf Club. Es por ello que Pollicita también citó a prestar declaración testimonial a Sbabo, Viegas y a Pablo Martín Feijoo, hijo de esta última, quien forma parte de la dupla de la hipoteca privada de 200.000 dólares por el departamento de Caballito. La lista de convocados la complementa Juan Ernesto Cosentino, a cargo de la compraventa del lote de Indio Cúa.

El fiscal quiere ver la documentación respaldatoria del origen de los fondos y copias de sus declaraciones impositivas, y también que permitan la extracción del contenido de sus teléfonos celulares vinculado con las operaciones.