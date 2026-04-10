La Justicia mendocina le puso un freno a TikTok: las razones

La Justicia mendocina ordenó una medida cautelar urgente en una causa por estafa digital, por el uso de perfiles falsos en la red social TikTok que suplantan la identidad de un joven influencen financiero mendocino. La investigación, iniciada en octubre de 2025, revela la existencia de múltiples cuentas apócrifas que replican su imagen, contenido y nombre, para engañar a terceros y captar dinero mediante falsas promesas de inversión.

En diálogo con MDZ, el abogado Emmanuel Romero contó que su cliente, Juan Andrés Ruiz, "es un influencer financiero que tiene muchos seguidores y que sólo contacta a brokers a la gente que le consulta. Alguien hizo perfiles falsos con su nombre en TikTok para cometer estafas, ofreciendo rendimientos económicos exorbitantes, y mucha gente de todo el mundo transfirió dinero y lo perdió".

El Fiscal Juan Gabriel Ticheli, ante la falta de respuesta de la plataforma TikTok, solicitó un bloqueo inmediato de las cuentas falsas y el acceso a datos clave para identificar a los responsables. La Jueza Mariana Gardey, del Juzgado Penal Colegiado N° 2 hizo lugar a la medida.

De acuerdo a lo que contó Romero, lo primero que hizo fue "utilizar los canales que tiene TikTok para denunciar". Sin embargo, no hubo respuestas, las estafas continuaban y su cliente seguía figurando en perfiles falsos.

El problema principal era que los autores desconocidos habrían desplegado una maniobra típica de fraude online: utilizando la credibilidad del denunciante, ofrecían rendimientos económicos exorbitantes a través de TikTok y grupos de Telegram, logrando que las víctimas transfieran dinero que luego desaparecía. Esta situación no solo generó perjuicios económicos a terceros, sino también un grave daño reputacional y personal al denunciante, quien comenzó a recibir acusaciones públicas e incluso amenazas vinculadas a estas estafas.

Frente a la continuidad del delito y la falta de respuesta eficaz por parte de la plataforma, la Fiscalía solicitó el bloqueo inmediato de las cuentas falsas y el acceso a datos clave para identificar a los responsables. La Justicia hizo lugar a la medida.

Los pedidos a TiKTok

En la denuncia a la que tuvo acceso MDZ, se pide a TikTok : remita todos los datos de los usuarios de las siguientes cuentas: 1) @juani.ruiz_.trader 2) @jiuani.ruiz.trader y 3) @juani.ruiiz.trader, "los que reproducen falsamente la identidad digital verdadera del denunciante en TikTok, esto es,@juani.ruiz.trader (...). En efecto, y teniendo en cuenta lo ya explicado, se solicitan enrelaciónaestos tres usuarios lo siguiente: Información de los usuarios: nombre de usuario de TikTok, dirección de correo electrónico (según el método de registro del usuario), número de teléfono(según el método de registro del usuario). Fecha de creación de la cuenta: dirección IPal crearlacuenta, información del dispositivo. Datos de entrada y salida de: dirección IP de inicio de sesióndela cuenta/cierre de sesión. Datos de interacción (sin contenido): registros de direcciones IPparalasinteracciones fecha y hora de creación del vídeo".

Además, los "datos de contenido de video, comentarios, contenido de mensajes directos. Esta es una diligencia probatoria que claramente tiene pertinencia y utilidad, puesto que es evidencia digital que tiene relación directa con los hechos investigados, lo que permitirá eventualmente avanzar onoconlainvestigación en curso. Es una medida de comprobación de los hechos presuntamente delictivosquese han denunciado".