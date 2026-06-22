La Justicia le ordenó a Jésica Cirio que entregue su celular en 24 horas: qué buscan en el dispositivo

El juez federal Luis Armella emitió la orden en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra su ex esposo, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

El juez federal Luis Armella dictó este lunes una orden de intimación contra Jésica Cirio: la conductora y modelo tiene un plazo de 24 horas para poner su teléfono celular a disposición de la Justicia. La medida forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal imputado a Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Lomas de Zamora.

El detonante inmediato de la orden judicial fue la circulación, durante el último fin de semana, de registros audiovisuales en los que se observa a Cirio con importantes sumas de dólares en efectivo, presuntamente filmados en el vestidor de la vivienda que compartió con Insaurralde en San Vicente.

La Justicia busca verificar la autenticidad de los videos, determinar la fecha exacta en que fueron grabados y establecer el lugar preciso de filmación a través del peritaje del dispositivo.

La fiscalía federal de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Sergio Mola, ya comenzó a analizar esos registros audiovisuales. En simultáneo, los abogados defensores de Cirio confirmaron que su cliente acatará la orden y entregará el teléfono requerido por el tribunal.

La defensa de Jesica Cirio: Descargo, denuncias por extorsión y sospechas de lavado Frente a la difusión de las imágenes, Cirio salió a dar explicaciones en un comunicado. Según su versión, el dinero que aparece en los videos proviene de su actividad laboral propia, iniciada desde los 18 años. Además, sostuvo que el material fue sometido a "manipulaciones digitales" y denunció que lleva más de un año siendo extorsionada con esas imágenes.