La Justicia Federal frenó los pases a disponibilidad de los empleados del INV

Todo se produjo en el marco de una restructuración de los organismos autárquicos del Poder Ejecutivo Nacional, que también afecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Se trata de una serie de trabajadores de distintos niveles, ya sean profesionales o no profesionales, que recibieron periodos de pase a disponibilidad diversos. Algunos hasta de un año, con la incertidumbre de la continuidad de sus puestos laborales, teniendo en cuenta que el espíritu de la Resolución 1240/25 es achicar sustancialmente la estructura del organismo. De hecho, se tomó en medio de un contexto convulsionado por el tratamiento en el Senado del DNU 462 mediante el cual se sancionaban las disoluciones del INV , en INTA y el INASE; el cual fue rechazado en dicha cámara.

Los representantes sindicales de estos empleados, nucleados a la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), presentaron un recurso de amparo contra la resolución que aprobó los pases a disponibilidad y este martes el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza falló a favor de dicho amparo, dando lugar al reclamo.

"Suspender mientras dura el presente proceso los efectos de la Resolución del Ministerio de Economía Nº 1240/2025, ordenando además a la demandada Estado Nacional-Poder Ejecutivo (a través de sus distintos Ministerios y/o Secretarías) que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación de la norma suspendida, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Vitivinicultura", expresa el fallo.

El fallo de la justicia federal de Mendoza:

El secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, fue uno de los que salió a celebrar la medida. "La Justicia suspendió los pases a disponibilidad en el INV. Otro triunfo de ATE. Javier Milei me parece que en la Justicia te estamos ganando por goleada, !siguen en picada! ¿Qué pasó con tu ministro, 'el coloso'? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas", señaló en referencia a Caputo.

Luego, se refirió inmediatamente a él: "Luis Caputo, no te sirvió de nada hacerte el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad. Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: quedaron sin efecto".