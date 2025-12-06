La Justicia falló a favor de OSEP en un reclamo de un prestador por una cifra millonaria

El prestador había instalado unas cámaras de seguridad y aseguró que desde OSEP no le pagaron y exigía 8 millones de pesos. Pero con las actualizaciones la cifra había evolucionado considerablemente.

La Justicia de Mendoza resolvió a favor de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) en un conflicto que llevaba casi diez años, ocasionado a raíz de una disputa con un ciudadano por la instalación y el uso de cámaras de seguridad en dependencias del organismo.

El fallo, emitido por el Tribunal de Gestión Asociada y firmado por la jueza Marcela Cecilia Ruiz Díaz, rechazó una demanda por enriquecimiento sin causa presentada por Sergio Luis Díaz, quien reclamaba que OSEP había utilizado sus equipos sin pagar por ellos.

Según consta en el expediente, Díaz sostuvo que entre 2014 y 2015 instaló cámaras, monitores, cables y otros dispositivos en sedes de la obra social y que, pese a haber presentado facturas y documentación que acreditaba la titularidad de los equipos, OSEP no le abonó los servicios ni le devolvió los elementos.

En la demanda inicial, Díaz reclamaba más de ocho millones de pesos. Pero con actualizaciones, el monto pretendido superó los 37 millones. Sin embargo, la Justicia determinó que el planteo no reunía las condiciones necesarias para la figura de enriquecimiento sin causa y remarcó que existían vías administrativas y contractuales para hacer los reclamos.

De hecho, el fallo resaltó que el ciudadano presentó la denuncia en su nombre, cuando el contrato con OSEP se produjo ante la empresa Previseg S.A., que se presentó en quiebra.