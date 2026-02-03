La Justicia cerró la disputa entre Mariano y los hijos de Mauricio Macri por el control de Socma

La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó el sobreseimiento de Agustina, Gimena y Francisco Juan Macri, hijos mayores del expresidente Mauricio Macri y de su hermano Gianfranco, al declarar inadmisible el último intento de Mariano Macri de impugnar por el reparto accionario del emporio familiar que generó una batalla judicial desde hace al menos 5 años.

Los camaristas Alberto Huarte Petite y Jorge Luis Rimondi señalaron que el recurso extraordinario interpuesto por Mariano no cumplía con los requisitos formales necesarios. El fallo del tribunal, al que accedió MDZ , ratifica la inexistencia de delito manifestada en dos instancias anteriores y criticó el modo en que el hermano del expresidente pretendió articular lo que señaló como una arbitrariedad.

Para los jueces, lo manifestado por Mariano Macri "expone únicamente una discrepancia con la decisión, circunscrita a cuestiones ya zanjadas, que merecieron un doble control jurisdiccional" y que no presentó argumentos nuevos ni logró demostrar que las instancias anteriores hubieran cometido errores graves.

El conflicto tuvo su origen en octubre de 2020, cuando Mariano Macri presentó una demanda comercial contra su hermano Gianfranco y sus sobrinos. La acusación central era que le habían ocultado información sobre una operación clave: la venta del 20% de las acciones de Socma Americana y Macri Investment Group. Dichas acciones habían sido cedidas por Mauricio Macri a sus tres hijos mayores en 2009, cuando era jefe de Gobierno porteño. Ocho años después, en diciembre de 2017, los tres vendieron todo a Gianfranco, quien pasó a controlar el 40% de Socma y se convirtió en el accionista mayoritario.

Mariano sospechaba que el precio de esa venta había sido modificado y que los involucrados le ocultaban los detalles. Según su versión, cuando él y otros accionistas rechazaron participar de la operación, se les negó el acceso a la documentación que les hubiera permitido verificar si hubo irregularidades. La operación pasó por un proceso en el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio, que emitió un laudo favorable a Gianfranco y los sobrinos. Ante ello, Mariano reclamó la nulidad, originando el conflicto judicial.

El caso escaló en agosto de 2024, cuando Mariano Macri presentó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py. La acusación penal fue por administración fraudulenta, falsificación de documentos, evasión tributaria, balance falso y lavado de activos. Dicha denuncia no solo apuntaba a Gianfranco y los tres hijos del expresidente, sino también a otros familiares y directores de Socma.

Mariano Macri alegaba una deuda que Socma mantenía con Meinl Bank, una entidad austríaca que luego se convirtió en Angloaustrian Bank y finalmente en JM Asset. De acuerdo a la presentación, la deuda era falsa y se había usado durante años para manipular los balances de la empresa, de los que remarcó, le impedían acceder y que en asambleas no le permitían dejar constancia de sus cuestionamientos. A su criterio, todo formaba parte de una "maniobra de vaciamiento de Socma" en su perjuicio.

La causa estuvo en manos del juez Ariel Lijo, quien dispuso el sobreseimiento de todos los acusados, decisión que fue ratificada por la Cámara. Ante ello, Mariano Macri intentó llegar a la casación sin éxito alguno. Sin embargo, presentó un recurso de queja que también fue rechazado e insistió con un recurso de inconstitucionalidad que fue declarado improcedente. Finalmente, presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara de Casación que fue declarado inadmisible, dejando firmes los sobreseimientos de Gianfranco Macri, Agustina, Gimena y Francisco Juan.