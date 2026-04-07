La estrategia de Alfredo Cornejo para refinanciar la deuda de Mendoza

El Gobierno de Mendoza saldrá este martes al mercado local para tomar deuda . Se trata de la primera operatoria del año y el objetivo inicial es colocar unos $75.000 millones para refinanciar los vencimientos de deuda previstos para este año.

La Provincia realizará este martes una colocación de títulos de deuda a 24 y 36 meses, confirmó a MDZ el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. El monto de la nueva deuda que tomará Mendoza dependerá de las condiciones que ofrezca el mercado, pero el objetivo inicial es obtener $75.000 millones.

La intención del Gobierno provincial es destinar estos recursos a cancelar vencimientos de deuda previstos para este año con nuevos préstamos a mejores condiciones de financiamiento, aprovechando la autorización del “roll over” en el Presupuesto 2026.

En esta operatoria financiera, el Ejecutivo saldrá con títulos de deuda a 24 meses y también a 36 meses, es decir deuda a cancelar en dos o tres años.

En esta oportunidad el Ministerio de Hacienda provincial reconfiguró el programa financiero y decidió no ofrecerle al mercado un título a 12 meses, aprovechando la herramienta financiera que dispuso el Gobierno nacional este lunes , a través de anticipos de coparticipación para 12 provincias, entre las que se encuentra Mendoza.

Luis Caputo Alfredo Cornejo Hebe Casado.jpg El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, autorizó a la Secretaría de Hacienda a adelantar hasta $400.000 millones de coparticipación a 12 provincias, entre ellas Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Fayad explicó que la provincia consideró más conveniente acceder a corto plazo al adelanto de coparticipación autorizado por el Ministerio de Economía de la Nación y acceder así a una suerte de “préstamo” con una tasa nominal anual del 15%, frente a una superior al 35% que ofrece el mercado local.

“En el corto plazo conviene tomar la herramienta que pone a disposición el Gobierno nacional a las provincias”, manifestó el titular de la cartera de Hacienda.

En este sentido, adelantó que intentarán conseguir $130.000 millones a partir de esta operatoria, pero el monto final dependerá de lo que determine la Secretaría de Hacienda de la Nación.

El “buen negocio” para Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que el anticipo de coparticipación que autorizó el Gobierno nacional es un “buen negocio” para Mendoza para conseguir dinero a una tasa inferior a la del mercado.

“La Nación ha publicado un decreto en el que pone un marco y le ofrece a las provincias prestarle dinero en calidad de adelanto de coparticipación. Algunos lo van a tomar porque no pueden pagar sueldo o por la baja de la recaudación. Y otros estamos saliendo a tomar deuda para pagar deuda en pesos”, expresó el mandatario provincial este lunes al ser consultado sobre la iniciativa del gobierno de Javier Milei.

Cornejo resaltó que “hoy la tasa en la que nos prestarían es del 36% o 37% en el mercado y la Nación nos ofrece una tasa del 15%. En vez de salir a pedirle a los bancos o fondos de inversión al 37% preferimos tomar con la Nación para salir a pagar los compromisos de deuda en pesos, porque creemos que es un buen negocio para la provincia”.

Respecto al monto que girará la Nación a Mendoza como adelanto de coparticipación, el gobernador indicó que todavía no hay precisiones pero aseguró que “en una primera etapa necesitamos $130.000 millones”.