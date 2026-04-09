La defensa de un diputado mendocino a Adorni y la polémica de los créditos hipotecarios

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Álvaro Martínez , defendió este jueves al jefe de Gabinete Manuel Adorni , en medio de la controversia sobre su patrimonio. Asimismo, también descartó que hayan existido irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios en el Banco Nación a funcionarios y legisladores libertarios y destacó que “es una buena noticia” que haya vuelto esta herramienta a la banca pública y privada.

“Soy muy respetuoso de las instituciones. Es un tema que el Jefe de Gabinete ha dado ya innumerables explicaciones, incluso se ha presentado ante la Justicia”, manifestó Martínez en diálogo con el programa “ Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM .

El legislador libertario señaló que “es un tema que está en la Justicia, así que yo voy a esperar para saber bien qué es lo que dice la justicia, no me gustaría hablar respecto a cosas que solamente conocemos por medios de prensa”.

“Acá se ha presentado hasta incluso voluntariamente el mismo Jefe de Gabinete de ministros y ha dicho que él tiene todo lo necesario para aportar a la justicia. No es lo mismo aquellos que evaden la justicia, que aquellos que se presentan voluntariamente, porque no tienen nada que esconder”, expresó el diputado mendocino.

Por otra parte, Martínez negó que hayan existido irregularidades en la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación a diversos funcionarios y legisladores nacionales allegados a La Libertad Avanza.

“La verdad que yo lo tomo como una buena noticia en el sentido de que entre la banca pública y la banca privada son alrededor de 47.000 créditos hipotecarios que se han otorgado en el país”, expresó el diputado mendocino.

En este sentido, sostuvo que “dentro de esa masa de 47.000 hay algunos funcionarios o legisladores que han accedido al crédito hipotecario también en banca privada. La verdad que primero siento que confían los que han sacado crédito hipotecario en el Gobierno, que es una herramienta que no existía para acceder a una vivienda y que independientemente del circunstancial cargo, todos tienen que cumplir los mismos requisitos para acceder a un crédito hipotecario”.

El dirigente libertario remarcó que no existió un acceso exprés a estos créditos hipotecarios y sostuvo que en algunos casos han demorado entre ocho meses y un año en ser aprobados.

“Si cumplen los requisitos a mí no me llama la atención porque si has intentado sacar un crédito hipotecario, sabés que puede sumar algún pariente o de cualquier otra persona que la puede sumar hasta como co-deudora”, expresó.

Finalmente, el diputado de La Libertad Avanza sostuvo que “están haciendo creer que un crédito hipotecario es que viene un banco cualquiera y te regala plata. Estás garantizando el pago de una deuda con el inmueble que estás comprando. Y el día de mañana si no pagas te van a sacar el inmueble y el banco se capitaliza ejecutando esa hipoteca. no hay que buscar fantasmas donde no los hay”.