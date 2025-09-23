La CGT y la CTA convocaron a un acto contra el apoyo de Javier Milei a Israel y Estados Unidos

Sindicatos y dirigentes sociales cuestionan el apoyo de Milei a EE.UU. e Israel y exigen un alto al fuego en la Franja de Gaza.

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que reúne a sindicatos de la CGT y las CTA, convocó para el próximo jueves a un “Encuentro por la Paz” en Plaza Flores. La actividad tendrá como ejes exigir el fin del fuego en la Franja de Gaza y expresar el rechazo al alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel.

La jornada se iniciará a las 18 y contará con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El encargado de dar lectura al documento principal será Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT (Confederación del Transporte).

Críticas al alineamiento de Javier Milei con Israel En conferencia de prensa, Schmid sostuvo que en Gaza “hay que alcanzar un alto en el fuego de manera inmediata, de acuerdo a lo que dicen las propias resoluciones de Naciones Unidas” y apuntó contra Israel al remarcar que “uno de los que las viola sistemáticamente es justamente Israel”.

https://www.bbc.com/mundo/articles/ckg32vj2dyxo El presidente de Argentina, Javier Milei (der), junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante la visita del mandatario argentino a Israel en junio. Getty Images

El dirigente de Dragado y Balizamiento también criticó la política internacional del oficialismo: “El alineamiento de la Argentina, tanto con los Estados Unidos como con el Estado de Israel, es preocupante. Este encuentro busca ser un llamado de atención para la política exterior del Gobierno Nacional”.