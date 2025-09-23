Reapareció Luis Barrionuevo con una fuerte amenaza contra Javier Milei: "¿Cuánto dura?"

La crítica situación política y económica del Gobierno nacional llevó a que algunos de sus exaliados reaparecieran con fuertes críticas. Entre ellos, salió el sindicalista Luis Barrionuevo , quien apuntó contra Javier Milei y advirtió: “ Tenemos argumentos de sobra para salir a la calle y no lo hacemos. Si lo hacemos, ¿cuánto dura el Gobierno?”.

Este martes, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), afirmó en Canal 8 Stream que el movimiento obrero tiene “argumentos de sobra para salir por los jubilados, los discapacitados” y lanzó con ironía que está con "Alplax, Lexotanil": "Nos estamos bancando el 1%, a esta altura tenemos 15 puntos abajo".

En esa línea, planteó la necesidad de salir a la calle y advirtió: "Y si nosotros lo hacemos, ¿cuánto dura el Gobierno? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Nosotros? ¿Por qué? Dejalos que gobiernen. En mi provincia (Catamarca) decían: 'Dale soga al chivo, que se ahorque'. Pero, en el mientras tanto, hay que subsistir", lanzó.

Barrionuevo recordó que durante la campaña presidencial de 2023 le brindó su apoyo a Milei, pero remarcó que se corrió del espacio libertario por no sentirse representado. Incluso contó que sólo se reunió una vez con el presidente, y que nunca más le interesó volver a hablarle.

"De las dos horas que estuve con él, una me pidió que le hable de Menem. Textuales palabras, le dije 'Vos no sos Menem. Menem era un animal político. Hablaba con todos, vos no'", reveló Barrionuevo. “Vos estás solo, no tenés nada”, le insistió.

El fuerte mensaje de Luis Barrionuevo contra Javier Milei

Según el sindicalista, su apoyo al libertario respondió a que no quería que Sergio Massa fuera presidente. “Porque lo conozco, lo hicimos nosotros, lástima que se fue por otro lado. Lo mismo que el kirchnerismo, La Cámpora, no podían estar más", disparó, y explicó: "Yo aposté ahí porque me interesaba en la alternancia poder buscar un candidato peronista de futuro".

Por otra parte, afirmó que no hay poder en la Argentina, porque "el que tiene poder es el presidente. Y Javier no es nada de eso: ni conduce, porque no es conductor, sino no le pasaría todo lo que le está pasando. Y los que él puso a conducir, indudablemente, cero política", afirmó.

Por último, se refirió a las elecciones del 26 de octubre, y dio un duro análisis respecto a la campaña del Gobierno: “Tiene el peor candidato para la provincia de Buenos Aires que es José Luis Espert, un gorila", aseguró.