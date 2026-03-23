La CGT marchará a Plaza de Mayo a 50 años del golpe militar

La central obrera y el sindicato metalúrgico convocaron a movilizarse este martes 24 de marzo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó su participación activa en la marcha que los organismos de derechos humanos encabezarán este martes en la Plaza de Mayo. El evento cobra una relevancia especial este año, al cumplirse el aniversario número 50 del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina.

A través de sus canales oficiales, la central obrera reafirmó su postura histórica y su compromiso con el proceso democrático. “A 50 años del Golpe, marchamos. Volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia y para honrar la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos”, informaron desde la conducción nacional.

Horarios y puntos de concentración de la CGT Para garantizar una columna orgánica y masiva, la CGT estableció una hoja de ruta para sus afiliados y gremios confederados:

Punto de encuentro: Diagonal Sur y Bolívar.

Horario de convocatoria: 14:00 horas.

Consignas principales: "La memoria no se negocia" y "La lucha sigue". CGT en Tribunales La CGT volverá a movilizarse hacia el Palacio de Tribunales como parte de su estrategia para frenar algunos puntos de la reforma laboral del Gobierno. La UOM se moviliza con convocatoria propia Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, también formará parte de la jornada, aunque con una logística independiente de la cúpula cegetista. El gremio metalúrgico, que mantiene una postura crítica hacia la conducción central, marchará junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La convocatoria de la UOM se adelantará en horario para confluir con los organismos de derechos humanos: