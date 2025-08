La Cámpora, por un fallo judicial, perdió un poderoso general en la Tercera Sección Electoral

El fallo que revocó la cautelar que favoreció a Facundo Tignanelli

En el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, tomada por la jueza Claudia Milanta, con el apoyo de los jueces Diego Ucín y Roberto Daniel Mora, se pone de manifiesto que el juez a cargo del Juzgado de Familia N°2 de Quilmes habilito la feria judicial con “el objeto de dar curso a la acción de amparo deducida por Facundo Miguel Tignanelli”, sin que la Junta Electoral provincial se pronunciara sobre la habilitación del candidato de La Cámpora en la Tercera Sección Electoral sin abordar la interpretación de la ley que limita las reelecciones en la provincia de Buenos Aires.

En su voto, la jueza Milanta argumenta que la resolución del juez de familia debía ser revocada, por ser una decisión “inicial prematura”, vulnerando la necesidad de un “caso judicial” que permitiera al Poder Judicial pronunciarse adecuadamente.

La magistrada también enfatizó que era crucial que la Junta Electoral provincial verificara la situación de Facundo Tignanelli en relación con las normas que regulan la reelección consecutiva de más de dos períodos.

Asimismo, resaltó que la restricción a la máxima autoridad electoral bonaerense limitaba su capacidad para evaluar la aptitud del candidato y anticipaba una decisión prematura, pidiendo que "se verifique la decisión de la Junta Electoral sobre la particular condición del actor en relación a las normas que rigen o, en su caso, delimitan la reelección consecutiva de más de dos períodos en el cargo que se pretende postular".

Finalmente, la Dra. Milanta concluyó que la anotación en el sistema informático no equivalía a un acto oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y no reflejando una decisión formal. De este modo, concluyó que "el error de juzgamiento en el despacho precautorio se verifica debido al anticipo de definición acerca de la función aún no ejercida y necesaria del órgano constitucional llamado a expedirse sobre la particular situación de la habilitación del candidato (arts. 63 CP, 32, 61, 64 y concs. ley 5109, leyes 14.836 y 15.315) con el agravante de imposibilitar, con la índole de la orden judicial, su plena y efectiva realización".

Fallo ratificando la inhabilitación de Facundo Tignanelli a ser candidato a diputado bonaerense

El vacío legal del que se valió el candidato de La Cámpora

Facundo Tignanelli fue diputado por la Tercera Sección Electoral entre los años 2017 y 2021, no logrando en los comicios del 2021 revalidar su banca. El referente de La Cámpora en esas elecciones ocupó el noveno lugar en la lista del Frente de Todos, que solo pudo retener ocho escaños en esa poderosa sección del sur del conurbano bonaerense.

Este hecho lo llevó a perder su asiento en la Cámara de Diputados provincial a favor de Constanza Moragues, candidata Avanza Libertad, partido que llevo a José Luis Espert a ocupar una banca en el Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, las vueltas de la política bonaerense posibilitaron que Facundo Tignanelli regrese en diciembre de 2023 a la Cámara Baja de la Legislatura provincial reemplazando a Mariano Cascállares, que debía asumir la intendencia de Almirante Brown.

Desde La Cámpora sostienen que la Ley vigente prohíbe un tercer mandato consecutivo solo para aquellos que han sido titulares de una banca. Argumentando que esta restricción no se aplica a los suplentes, por lo que se crea un vacío legal que “La Orga” fundada por Máximo Kirchner intentó aprovechar.

Esta interpretación legal de La Cámpora se basa en la idea de que los suplentes no han ejercido el cargo de forma continua, por lo que no deberían estar sujetos a las mismas limitaciones que los titulares.

El nuevo debate que se viene por las reelecciones en la provincia de Buenos Aires

El enfoque planteado por Facundo Tignanelli para mantenerse en el segundo lugar de la lista a diputados por la Tercera Sección Electoral - detrás de la candidatura testimonial de Verónica Magario y por delante de la también referente de La Cámpora e intendente Quilmes Mayra Mendoza- abrió un intenso debate sobre la interpretación de las leyes que regulan las reelecciones en la provincia de Buenos Aires.

La Ley 14.836, modificada por la Ley 15.315, establece claramente las condiciones bajo las cuales se permite o se prohíbe la reelección. Sin embargo, la ambigüedad en la aplicación de estas normas respecto a “los suplentes” dejo abierta la posibilidad de que Facundo Tignanelli y otros legisladores, a futuro, busquen una candidatura a pesar de haber ocupado durante dos periodos “casi consecutivos” bancas en la Legislatura bonaerense

La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo platense, de revocar la medida cautelar, refuerza la importancia de que la Junta Electoral bonaerense se pronuncie sobre la habilitación de la candidatura de Facundo Tignanelli.

Este fallo no solo implica la desestimación de su postulación, sino que también destaca la necesidad de aclarar las normas que rigen las reelecciones en la provincia de Buenos Aires, dado que la falta de claridad puede dar lugar a interpretaciones que favorezcan a ciertos candidatos a expensas de la legalidad.