Intendentes y gobernadores peronistas le aplican un correctivos a los pibes de La Cámpora.

Mientras que la mayoría de los presentes en la sede del PJ para organizar la vida después de Cristina Fernández de Kirchner aceptaron que fue "la primer reunión familiar para organizar el velorio", hay muchas cuestiones que no cierran aún en el marco del peronismo kirchnerista renovador. Desde La Cámpora sostienen que "desde hace tiempo, y luego de lo que pasó con Cristina, ya no existe el peronismo sino que es el kirchnerismo el que conduce el espacio. ¿Qué duda te cabe?", preguntó.

El jueves, el gobernador no salió de su residencia y encabezó un acto relacionado con el Día Mundial contra el Trabajo Infantil pero este viernes ya se trasladará hasta Saavedra, en el corazón de la Provincia, para entregar una ambulancia y patrulleros. La vida sigue, a pesar del duelo personal que lo atraviesa.

En la reunión en el PJ , de la cual participaron personalidades tan disímiles y con diferencias expuestas como Sergio Massa , Guillermo Moreno, Juan Grabois y Alejandro "Topo" Rodríguez, además de Máximo Kirchner y quien quedaría a cargo del partido, el senador formoseño José Mayans, hubo un par de definiciones mucho más vinculadas con el futuro y ya no con el pasado. Habrá unidad política y, a la vez, un acompañamiento movilizado al encierro de Cristina Fernández de Kirchner.

Allí apareció, nuevamente, el desafío de competir en las redes y en los mensajes frente a un gobierno que aparece avasallante. Es el único que le llega a alguien con sus relatos, aunque estas sean, en la mayoría de los casos, agraviantes y despectivos hacia los jubilados, niños autistas, profesores universitarios o médicos que eran aplaudidos como héroes hace cuatro años. Efectivamente, la sociedad está rota que no analiza lo perjudicial de estos tips.

Lo que debe construir el peronismo kirchnerista renovador no es una herramienta novedosa de difusión de ideas sino, concretamente, una idea. Y esa tiene que aparecer de una determinante renovación de procedimientos y dirigentes. Esto último también lo dijo Massa quien, a su vez, no abandona su deseo de ser el próximo candidato presidencial.

Sin haber participado de este encuentro, pero con toda su experiencia a cuesta, el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, rescató los intentos de unidad que se están produciendo luego de la confirmación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, pero advirtió que el proceso abierto por el Movimiento Derecho al Futuro "es imparable" y calificó de "imprudente y sin sentido" las advertencias sobre no participar en las elecciones del próximo mes de septiembre y octubre. "Esto lo pueden decir personas que no manejan nada y que no saben lo que es administrar un municipio, una provincia o un país. Todos necesitamos concejales y legisladores para bancar nuestros proyectos".

Fuera la expresidenta de la escena, "el caos puede ser mayor porque la gente no solo saldrá en su respaldo a movilizarse para evitar una condena absolutamente injusta sino porque en los barrios la cosa está muy mal a pesar del índice de inflación de esta semana", advirtió otro de los presentes en la larga mesa que se armó ayer en el PJ nacional para organizar el duelo por la pérdida de quien retenía el mayor caudal electoral propio pero ahora está impedida de participar de elecciones ni ejercer cargos públicos. La idea incendiaria no desaparece.

La otra amenaza, pero mucho más interna, exclusiva de lo que aún es Unión por la Patria, es la necesidad que tiene Máximo Kirchner de seguir encabezando el proceso político en sustitución de su madre. Quizás como herencia, o para garantizar que el apellido permanezca en lo más alto de una lista, pretende ser el primer diputado provincial por la Tercera Sección Electoral e incidir en la mayoría de las otras siete regiones en las que se divide el mapa político provincial.

Si no revisa esa determinación, que por ahora es solo rechazada en silencio y a instancias de que todavía está caliente la discusión por el futuro de su madre, el no tan joven Kirchner estará poniendo en riesgo la unidad del oficialismo bonaerense. El optimista Movimiento Derecho al Futuro no puede quedar a merced del candidato peor visto por la opinión pública y volverlo un retorno al pasado. Como siempre se advierte, la ruptura está latente. Hasta el 9 de Julio, día de confección de alianzas y el 19 de ese mes, si se formaliza la unidad, las tensiones serán extremas.