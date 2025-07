Axel Kicillof activó la campaña sin La Cámpora y con un fuerte mensaje contra Javier Milei

Axel Kicillof en campaña con dirigentes de su núcleo duro Foto X: @Kicillofok

Qué dijo Axel Kicillof en el acto de campaña electoral

De cara a los comicios del 7 de septiembre, Kicillof reforzó la impronta de su campaña con una fuerte polarización respecto al Gobierno nacional. “En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra ni el topo. No nos van a destruir ni la educación pública ni la salud pública. No vamos a permitir que dejen en la calle, sin nada, a millones de bonaerenses”, apuntó.