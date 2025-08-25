La campaña de los $5 mil millones: cuánto podrán gastar los partidos en Mendoza

La Cámara Nacional Electoral puso los límites al financiamiento de la campaña. Cada frente podrá gastar algo menos de 600 millones de pesos. Cuánto pueden aportar los privados.

Esta semana comienza la campaña electoral para las elecciones legislativas de octubre y todos hacen cuentas; literalmente. Es que una de las claves es el financiamiento de la campaña, tema que puede ser relevante. Para las elecciones nacionales la Cámara Nacional Electoral pone los límites de gastos y también de aportes, montos que son calculados a través de un "módulo electoral". El límite de gastos para promoción supera los 500 millones de pesos, mientras que las empresas y particulares podrán aportar algo más de 11 millones de pesos como máximo.

Este año no hubo elecciones primarias, por lo que los gastos de campaña se redujeron también. La parte más importante de la campaña electoral sigue regulada por el Estado. Se trata de la propaganda en radio y televisión, cuyos espacios son habilitados por el Estado y repartidos de manera proporcional: la mitad se distribuye de manera equitativa y la otra mitad según la cantidad de votos obtenidos en la elección anterior.

Por eso los gatos autorizados están exentos de pagar espacios publicitarios en radio y televisión. El módulo electoral fue estipulado en $385,31. En base a esa unidad se calculan los límites. En Mendoza para la campaña nacional cada frente puede gastar hasta 592.973.595 pesos. Si se considera que hay 8 listas que competirán para las elecciones nacionales en Mendoza, la del 2025 será la campaña de los 5 mil millones de pesos. Claro, no todos los frentes tienen la capacidad de recaudación para obtener los recursos hasta el límite impuesto. Y, al mismo tiempo, es común que la campaña de los partidos más grandes tengan erogaciones reales mucho mayores a los estipulados oficialmente.

límite de gastos campaña 1 Cada frente político podrá gastar poco menos de 600 millones de pesos para la campaña. En el mecanismo de financiamiento está permitido que los partidos políticos reciban aportes de personas y empresas. Pero también hay un límite. Cada persona física o jurídica puede aportar hasta 11.859.472 pesos para la campaña.

La Cámara Nacional Electoral es la que controla los aportes y rendiciones de cuentas, tomando a los juzgados electorales de cada distrito. En Mendoza el juzgado federal 1, que tiene la competencia electoral, está acéfalo por la destitución de Walter Bento. Quien subroga la competencia electoral hoy es Susana Pravata, del tercer juzgado federal IV.