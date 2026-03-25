La alternativa que prepara Alfredo Cornejo para descongestionar el Paso Internacional Cristo Redentor

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo un encuentro con funcionarios chilenos con el objetivo de posicionar al Paso Pehuenche como alternativa al Paso Internacional Cristo Redentor . Según explicó el mandatario provincial, se deberá redactar un documento para determinar qué se necesita para transportar cargas en dicho corredor.

"El Paso Cristo Redentor está colapsado y no tiene una resolución inmediata, mientras que este paso (en relación al Pehuenche), con mejoras puntuales, puede funcionar como un complemento muy relevante", detalló Cornejo. En ese sentido, el gobernador resaltó la importancia que tiene el corredor del sur provincial para potenciar la economía regional.

Durante el encuentro, realizado en el Mendoza TIC Parque Tecnológico -ubicado en Godoy Cruz-, y del que formó parte el gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca Ramírez, Cornejo recordó el trabajo conjunto realizado en el Comité de Integración del Paso Pehuenche, el cual se reanudó tras casi una década con el objetivo de fortalecer la conectividad binacional.

Sobre los requisitos técnicos que requiere el Paso Pehuenche, el gobernador aclaró que se deberá redactar un documento conjunto que será elevado a los gobiernos nacionales de Argentina y Chile , el cual deberá marcar "qué necesita el Paso Pehuenche para transportar cargas". En ese sentido, Cornejo adelantó que, si las condiciones lo permiten, en septiembre se realizará en Malargüe una nueva edición del Comité, donde habrá "fuerte participación del sector público y privado".

"Queremos que este documento sea sólido para sensibilizar a los gobiernos nacionales. Este paso puede aportar mucho a nuestras economías, al desarrollo del sur mendocino, de toda la provincia y también a la integración con Chile y su infraestructura portuaria", concluyó el mandatario provincial.

Por su parte, Álvarez Salamanca Ramírez resaltó que el desafío será "proyectar el Paso Pehuenche al mundo", y sentenció: "Las voluntades de las provincias están, pero necesitamos el compromiso de los gobiernos nacionales. Si generamos más movimiento de cargas, el paso se fortalecerá. La integración es clave y, trabajando juntos, podemos posicionar a Argentina y Chile con mayor proyección internacional".

Si bien se abordaron temas vinculados a los requisitos necesarios para la habilitación del paso para el transporte de cargas, también se identificaron desafíos pendientes, entre ellos la mejora de la operatividad o la optimización de los controles fronterizos.

Cabe resaltar que del encuentro participaron, además de Cornejo y Álvarez Salamanca Ramírez, los intendentes Celso Jaque de Malargüe y Alejandro Molero de Alvear, y otros funcionarios tanto de Mendoza como de Chile.