Kicillof les informará el estado del gobierno a los intendentes mientras busca aire en su pelea con Milei

Axel Kicillof está buscando socios para crecer en musculatura política de cara a su candidatura presidencial y pretende conseguir la adhesión de los intendentes peronistas, radicales y algunos vecinalistas y del PRO en su batalla por el modelo económico propuesto por su contraparte, el presidente Javier Milei .

Bajo el lema “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, el gobernador disertará este jueves, a las 15.30, en la Casa de Gobierno bonaerense, con los intendentes de todos los partidos.

Además, subrepticiamente, el gobernador buscará convencerlos de que no puede continuar con las erogaciones programadas a fines del año pasado cuando la legislatura le aprobó el presupuesto para el año 2026.

Sin embargo, el propio informe presentado ante la legislatura sobre el nivel de recursos de la Provincia de Buenos Aires en el primer bimestre desmiente la crisis que pretende vender. Es que Kicillof gasta poco comparado con otros gobernadores anteriores y el principal ajuste, en relación con los ingresos, los hace en materia salarial, aunque públicamente expone lo contrario y niega haber hecho un ajuste.

Quizás si dijese eso, y comparase sus gastos con respecto de otras gestiones, correría el eje monotemático impuesto por su propia estrategia, que pretende hacer ver que todos los males que padece la actividad bonaerense tienen que ver con el gobierno de Javier Milei.

Por eso varios intendentes ya anunciaron que no irán. “Para qué vamos a ir… Para que siga con la cantinela que María Eugenia fue horrible y que la culpa es de Milei, me quedo acá”, soltó Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López, vicepresidenta del PRO. Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza, aunque esté en uso de licencia, también criticó la convocatoria realizada por el gobernador, a quien le exige la reducción de impuestos provinciales de manera urgente.

Inclusive algunos intendentes del propio peronismo prefieren pasar de largo la convocatoria. “Estamos un poquitín cansados que nos hable por una hora y media y nos de cátedras de economía cuando la verdad es que está buscando una excusa para pedalearnos la plata”, le comentó a MDZ uno de ellos.

“Es cierto que nosotros estamos viendo una merma importante en la recaudación. Además, la inflación es mayor a la que presupuestamos todos al inicio de año, la actividad comercial e industrial se cayó como un piano y eso también nos pegó en el cobro de algunas tasas, como Seguridad e Higiene”, que se liquida por nivel de facturación mensual.

Un importante representante de Fuerza Patria, en tanto, se mostró escéptico sobre la postura del gobernador. “No tiene margen para boludear a los intendentes”, expresó.

En el informe brindado a la legislatura a principios de marzo, el ministro de Hacienda, Pablo López, se lee con claridad que “los Recursos Tributarios de la Provincia de Buenos Aires, que comprenden la recaudación provincial y los recursos de origen nacional transferidos, alcanzaron en el 1° bimestre 2026 un valor de $5.247.630 millones. Esto representa un aumento de un 32,1% respecto al mismo período 2025, medido en términos nominales y se traduce en un flujo adicional de fondos de $1.274.553 millones. Por el contrario, en términos reales, la variación interanual fue negativa en un 0,5%”.

Posteriormente, puntualiza que “la Recaudación Provincial sumó en los primeros dos meses del corriente año $2.633.993 millones, reportando a la Provincia $762.265 millones adicionales respecto al 1° bimestre 2025. Esto significa un incremento interanual nominal del 40,7% y de 6%, en términos reales.

Los Recursos de Origen Nacional, por otro lado, alcanzaron un total de $2.613.638 millones entre enero y febrero, evidenciando un crecimiento nominal del 24,4% respecto de ese período de 2025. En cambio, cuando se considera el efecto del nivel de precios, se observa una caída del 6,3%”.

“El informe marca un buen nivel de ingresos. Hay una alarma en la coparticipación nacional y si no fuera el arreglo de María Eugenia Vidal con Macri en aquel momento, hoy sí estaría peor. Además, tomando en cuenta la masa salarial y la proyección de aumentos, uno debería pensar que no está mal la Provincia”, aseguró un analista presupuestario que prefirió hablar en off con MDZ.

Axel Kicillof-Intendentes.jpg El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la reunión con los intendentes de MDF. X

Más allá de estos aspectos económicos, el gobernador insistirá con la catastrófica política económica del presidente Milei, para lo cual tiene algún tipo de anuencia de la mayoría de los intendentes radicales, además de los propios de Fuerza Patria. Sin embargo, su proyecto presidencial continuará rengo si solo enfatiza su enfrentamiento con el oficialismo libertario.

Los intendentes dicen que, efectivamente, los recursos bajaron abrúptamente. Además, los jefes municipales sostienen que los problemas con el IOMA profundiza la crisis del día a día y las erogaciones corrientes aumentan. En la Provincia, por su parte, argumentan sus urgencias con el empréstito solicitado al Banco Provincia, de alrededor $200.000 millones de pesos y la demora que tienen con los proveedores, que ya superan, en muchos casos, los 90 días.

“La realidad le puede empezar a dar la razón en lo económico, pero si no modifica su postura dogmática, será muy difícil que el resto del peronismo lo acompañe”, le dijo hoy a MDZ un importante referente de los gobernadores del interior que esperan con urgencia un nuevo protagonista que le hable a otros sectores abandonados por el kirchnerismo, al cual siguen posicionando al gobernador bonaerense.