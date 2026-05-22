Junto a Gabriela Michetti, Macri desembarcó en Mendoza para relanzar al PRO de cara a 2027

La visita de Mauricio Macri a Mendoza llegó a su punto más alto con la presencia del exmandatario en el encuentro “Próximo Paso”, convocado por el PRO en el hotel Hilton de Guaymallén.

El expresidente de la Nación estuvo acompañado por la exvicepresidenta Gabriela Michetti. "Yo quiero mucho a los mendocinos", aseguró Michetti en su llegada al Hilton.

Michetti defendió la gestión de Macri y aseguró que el problema fue que "arrancamos -40". "Nos metimos en política para transformar, para cambiar", completó. La exvicepresidenta estuvo acompañada en el escenario por el presidente del PRO en Mendoza, Gabriel Pradines, y otros dirigentes provinciales y de provincias vecinas como San Luis y San Juan.

El expresidente arribó a Mendoza cerca del mediodía, siendo recibido por el presidente del PRO en Mendoza , Gabriel Pradines. Luego, almorzó con dirigentes regionales de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.

Luego de una serie de reuniones y encuentros, el referente del PRO visitó a Esteban Allasino, el único intendente de Mendoza perteneciente a su espacio, con quien dialogó sobre la gestión en Luján de Cuyo y otros temas de índole nacional.

Durante la noche, desde Casa de Gobierno confirmaron que Macri se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo, con quien compartirá la cena antes de emprender viaje.

Acto del PRO en Mendoza

El "próximo paso" del PRO

En las últimas semanas, el PRO comenzó un proceso de distanciamiento con la actual gestión de Javier Milei. Declaraciones cruzadas o el “caso Adorni” fueron algunos de los motivos por los cuales el espacio conducido por Macri definió un proceso de alejamiento de la conducción nacional.

El partido presentó el 10 de mayo en sus redes el “manifiesto próximo paso”, un escrito en donde asegura que no se trata “de un partido político o un dirigente, por mejor que sea”, sino del argentino que “pagó el costo del cambio y todavía espera”

Además, agregaron que el PRO siempre estuvo del lado del cambio “sin especular” y “sin mirar desde afuera” y que hay una diferencia entre “que los grandes números mejoren” y “que tu vida mejore”.

"Y eso duele, desgasta. Y cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más", expresaron desde el PRO, con referencias a un Gobierno que supuestamente "no escucha" a sus socios y también volviendo al ejemplo de posibles hechos de corrupción.

A su vez, destacaron que el cambio “tiene dos enemigos”, haciendo referencia no solo al “populismo”, sino también a quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

"A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera", plantearon.