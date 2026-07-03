Judiciales se sumó al SUTE y aceptó la propuesta de aumento salarial del Gobierno

El gremio liderado por Ricardo Babillón selló el acuerdo con el Poder Ejecutivo. Cómo será la suba salarial para el segundo semestre del año.

El Gobierno Provincial mantuvo este viernes un nuevo encuentro paritario con los representantes de Funcionarios Judiciales, quienes aceptaron la propuesta de aumento salarial para el segundo semestre de 2026.

La propuesta del Poder Ejecutivo consistió en un aumento salarial del 11% para el segundo semestre, que estará dividido en un tramo con una suba del 7% en agosto; y un 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026, que es la oferta que ha presentado al resto de sindicatos estatales.

Rodrigo D'Angelo / MDZ De esta forma, el acuerdo se suma al alcanzado con los Sindicatos Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y también al de Trabajadores Viales (Sitravi), y constituye el tercer acuerdo salarial celebrado en el marco de la ronda de paritarias correspondiente al segundo semestre de 2026.

Aumento para el SUTE con "cuota extraordinaria" El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) decidió este miércoles en plenario aceptar la oferta de aumento salarial que propuso el Poder Ejecutivo para los docentes y celadores de Mendoza para el segundo semestre.

La decisión se tomó tras la puesta en común que tuvo una participación prácticamente récord, con 892 delegados de 703 escuelas a lo largo y ancho de Mendoza, según informaron desde el gremio.