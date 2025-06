Juan Carlos Pagotto, senador de LLA: "Lo ideal sería una Corte Suprema de 7 miembros"

-Se va a tratar como toda discusión, un poco menos virulenta que en Diputados. Obviamente ninguno explica de dónde se van a sacar los fondos, que no nacen por generación espontánea. Lo vamos a a tratar como hemos tratado todos los temas. Hay que desdramatizar las situaciones parlamentarias, porque casualmente la esencia del Parlamento es la discusión y tratar de llegar o no a un acuerdo y que se respete la mayoría que se logra. De todas formas, la gente lo puede seguir porque se transmiten en vivo y en directo. Vamos a ver.

- ¿Hoy el gobierno tiene los números para frenar esos proyectos?

-Vamos a ver los números. Nosotros somos seis senadores de la Libertad Avanza, así que dependemos de las alianzas y de los socios, que a veces son coyunturales, pero hasta acá hemos venido teniendo bastante buenos resultados. Hemos aprobado leyes complicadas este año, como la Ley de Antimafia, que logramos aprobarla por un solo voto. Es un poco aventurarse a hacer futurología. Tenemos todo la semana que viene por delante para conversarlo.

-El presidente adelantó que si la ley sale, la va a vetar. El año pasado hizo lo mismo y logró los 87 votos necesarios en la Cámara de Diputados para poder ratificar el veto en el Congreso. ¿Hoy están las mismas condiciones para repetir ese escenario o preocupa la tensión con el PRO?

- En política una semana es una eternidad y más en la Argentina, que vivimos produciendo situaciones tan cambiantes. Las rispideces con el PRO vienen de hace mucho tiempo, sin embargo hay mucha gente del PRO y del radicalismo que acompañó las posturas del gobierno. Es un año electoral y cada cual echa agua para su molino, pero nosotros tenemos que llevar adelante la lucha contra la inflación y evitar el desfinanciamiento, porque ya sabemos a dónde nos trajo eso. Es duro y doloroso, pero hay que hacerlo. Debemos terminar con que la eficiencia sea mala palabra. Vamos a ver cuando llegue el momento, en una de esas el Senado modifica y tiene que volver a Diputados, todo es posible dentro del ámbito parlamentario y de la negociación.

- ¿No descarta que en lugar de rechazar se pueda modificar el proyecto y vuelva a Diputados?

- Se puede modificar en todo o en parte, está dentro de las reglas del juego. Hay términos parlamentarios que son prácticamente también de estrategia política. Si modificamos una palabra tiene que volver a Diputados, porque es una modificación. Hemos hemos aprobado leyes también a libro cerrado sin querer modificar nada para evitar que vuelva a Diputados. Todo va a depender de todos los participantes.

La cobertura de remedios para los jubilados

-A fines del año pasado había comentado que producto de las modificaciones que se han incluido en PAMI lo habían dejado sin la cobertura para los medicamentos que necesitaba para su corazón.

- Yo no dije eso, es una mala interpretación. Yo ya soy un elefante viejo y muy pocas veces me me perforan el cuero con balas. Yo dije que a mí me costaba también conseguir los remedios, pero no le eché la culpa al PAMI, porque también ahí hay beneficiarios que tienen una alta posición económica y eso desvirtúa la creación del PAMI, que es para la gente de menores recursos. Lo cité como un hecho anecdótico, no como una queja como lo han tomado. Yo todavía puedo caminar, pelear y andar, pero también comprendo que lo hayan tomado de esa forma, porque cada cual es dueño de opinar como quiere y la libertad de prensa también está dirigida hacia un sistema de segmentación de mercado donde cada cual publica de acuerdo a la audiencia que tiene.

- Más allá de su situación personal entonces, hoy un jubilado que cobra poco más de $400 mil no entra dentro de la cobertura del 100% de los medicamentos por parte de PAMI. ¿No le parece una dificultad importante para los jubilados?

- Es una dificultad para todos, pero también es cierto que hay que terminar de ajustar los mecanismos de control. No solamente en el PAMI, hay obras sociales donde el cambio de receta de medicamentos por elementos de belleza o de limpieza es una realidad. En la medida en que vamos ajustando el sistema vamos a perfeccionarlo y va a poder la cobertura ser efectiva para quien verdaderamente lo necesita.

-¿No se puede perfeccionar el sistema mientras se garantiza que las personas que lo necesitan tengan sus medicamentos?

- Por las informaciones que yo tengo a ninguno le falta el medicamento. Estuve en La Rioja y hay gente que tiene medicamentos oncológicos y se les entregan normalmente. No así la obra social de mi provincia, que directamente hace tres meses que no entrega sus medicamentos oncológicos. Hay obras sociales sindicales que andan muy bien y otras que no. Lógicamente una cosa es lo que uno piensa y otra cómo se lleva a la práctica. Son muchos años de desgobierno y de maltrato, y debo decir que los empleados del PAMI están manejándose muy bien en su mayoría. Vamos a cometer errores, es lógico que así sea, pero lo vamos a mejorar y en el corto plazo esto va a estar solucionado.

- ¿Y qué pasa con las personas que cobran poco más de una jubilación y media de la mínima que no recibe la cobertura total?

Es una cuestión que viene siendo debatida de hace tiempo y yo le vuelvo a repetir, hay gente que tiene una jubilación mínima porque aportó como autónomo y tiene un pasar económico superlativo e iban a retirar los medicamentos del PAMI. Yo tengo amigos que hace años hacían eso y ahora se les cortó. También es justicia que el que el empresario que está jubilado por el PAMI pague sus remedios. Es productivo que se haga. Yo sé que hay situaciones que son dolorosas, pero alguien tenía que empezar a hacerlo.

Juan Carlos Pagotto - Entrevistas MDZ 2

La discusión por la Corte Suprema

- Otro tema que está debatiendo ahora el Senado son los diferentes proyectos para ampliar la Corte Suprema. ¿Cuál es su posición personal y la del bloqeu de La Libertad Avanza?

- El bloque todavía no ha tomado ninguna determinación. Hay 8 proyectos. El de la senadora Vigo propone mantener la Corte en cinco, pero con el cupo femenino; el del senador Romero es de 7 miembros, la senadora Crexell 9. Hay otro proyecto que propone un juez de la Corte por cada provincia, que a mí me parece una barbaridad propia de quien no conoce cómo es el sistema judicial. Yo, con 52 años de profesión, tengo suficiente de haber peleado con todos los tribunales habidos y por haber de este país y creo que para mí el término medio sería 7 miembros con el cupo femenino. Habrá que que estudiarlo, es un tema para tratar con seriedad, responsabilidad y la objetividad necesaria para que la República funcione como debe funcionar.

- ¿La Casa Rosada aún no decidió avanzar en ese sentido?

- Esto es un debate parlamentario, la Casa Rosada tendrá su opinión y será escuchada también, es el libre juego de la República.

- Sí, pero en general tanto los diputados como los senadores del oficialismo se mueven de acuerdo a las indicaciones del Gobierno.

- Obviamente, ellos tienen su postura que nos harán conocer en su momento. El número de jueces puede estar en tela de juicio. Para mí 7 es lo ideal. En la década del 90 hemos tenido 9 jueces y anduvo bien. Vino Kirchner, le hizo un juicio político a todos y produjo el vaciamiento de la Corte. Ahora se quejan de Lorenzetti, que lo nombró Kirchner, de Rosattii, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. No estamos hablando de un partido de fútbol, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, entonces hay que tratar de requerir la mayor cantidad de opiniones para hacer la mejor ley posible que permite el funcionamiento de la Corte de una manera eficiente.

- En su momento el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, había puesto como condición para negociar los lugares de la Corte la propuesta de ampliarla y que ellos propusieron un nombre y La Libertad Avanza otro. ¿Esto abre las puertas a esa negociación con el bloque opositor?

- Para determinar el número de la Corte, con mayoría simple se logra. Lo que necesitamos ver es quién va a tener la mayoría agravada para imponer los nombres. Cuando llegue ese momento ya los capitostes políticos decidirán qué tipo de negociación quieren, porque ninguna de las fuerzas tiene los dos tercios necesarios. De todas maneras, primero estamos debatiendo no la integración de la Corte, sino el número de miembros.

Polémica por el proyecto para penalizar la venta de niños

- El año pasado durante el tratamiento de un proyecto para elevar las penas para el delito de venta de menores, incluyó una cláusula que no estaba en el dictamen de mayoría original que planteaba que se podía eximir de la pena a aquellas familias que vendieran a sus niños en caso de necesidad económica. ¿Podría explicarlo?

- No es así. Los dos proyectos que había preveían un eximente o reducción de pena a los padres en estado de vulnerabilidad. Yo saqué el término vulnerabilidad porque es un término muy amplio. Todos somos vulnerables en una cosa o en otra. El estado de necesidad es un momento temporalmente acotado y es un eximente del Código Penal para todos los delitos. Esto cualquier penalista, aun los progres, lo tiene asumido. La interpretación está mal hecha. Lo que me parece una barbaridad es que la Argentina sigue sin tener como delito la venta de niños. Aprobamos la ley por unanimidad y ahora está en Diputados, que hay alguien que quiere introducir alguna modificación. Yo sé que ataca algunos bolsones de negocios, pero no voy a descubrir la pólvora. Varias veces se hicieron notas sobre clínicas que se dedicaban a la venta de menores.

Elecciones en La Rioja

- Se acercan las elecciones nacionales de octubre, ¿La Libertad Avanza tiene nombres en La Rioja para competir en una provincia que gobierna el peronismo desde el regreso a la democracia?

- La Libertad Avanza con los nombres que tiene ganó las PASO, la general y el ballotage por amplio margen. La situación de La Rioja es absolutamente precaria. Quintela gobierna como un caudillo decimonónico, con un federalismo exacerbado que gasta y gasta, total de algún lado sale la plata. Yo no estoy en el armado provincial, simplemente cuando me convocan, pero creo que nos va a resultar fácil ganar la elección. Hay un gran desprestigio del kirchnerismo, porque los mismos que en La Rioja hoy día salen a rasgarse las vestiduras por Carlos Menem aplaudían cada vez que Cristina Fernández y Néstor Kirchner desarticulaban sus políticas. Cuando asumió Carlos Menem como senador, Néstor Kirchner se agarró la entrepierna y tocó el pupitre de madera de la Presidencia. En La Rioja Carlos Menem es un prócer, no así Quintela.

Mirá la entrevista completa a Juan Carlos Pagotto