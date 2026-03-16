Paritarias estatales: un nuevo sector aceptó la propuesta salarial del Gobierno

El Gobierno de Mendoza cerró el séptimo acuerdo salarial en el marco de las negociaciones con los gremios estatales.

El Gobierno de Mendoza alcanzó un nuevo acuerdo salarial en el marco de las paritarias estatales. Se trata del gremio de los empleados judiciales que firmó una suba salarial del 10% en dos tramos para el primer semestre del 2026.

Este lunes los miembros paritarios del Ejecutivo provincial y los representantes de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial firmaron un convenio de actualización salarial para el primer semestre del año.

La propuesta salarial aceptada por el sindicato consiste en un aumento para marzo de 7 % y de 3% para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

El gremio de los funcionarios judiciales rechazó la oferta del Gobierno. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ El gremio de los empleados judiciales aceptó la oferta del Gobierno. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Siete acuerdos confirmados De esta manera, el Gobierno provincial consiguió el séptimo acuerdo en el marco de las paritarias estatales con los distintos sectores de la administración pública.

El nuevo convenio se suma a los alcanzados con el SUTE para docentes y celadores; con los funcionarios judiciales; con el gremio que representa a los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad; y también con el personal del Tribunal de Cuentas, Tesorería General y Fiscalía de Estado.