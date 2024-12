Cambios en el PAMI: un senador de La Libertad Avanza con dos infartos se quedó sin medicación

Los nuevos requisitos para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para los afiliados del PAMI sigue sumando cuestionamientos, y esta vez hasta en los propios integrantes de La Libertad Avanza. El senador Juan Carlos Pagotto admitió este viernes tener problemas para acceder a tres pastillas para el corazón, lo que lo mantiene "preocupado" ya que tuvo "tres infartos", según relató.

El legislador reconoció problemas para acceder a la medicación, por lo que está intentando contactarse con autoridades del PAMI, una facilidad que los jubilados en general no tienen y deben someterse a nuevos requisitos y perder tiempo valioso, al igual que el senador.

"Estoy tomando 5 o 6 pastillas, tengo dos infartos. Tengo 72 años, imagínese la preocupación que tengo. Me están faltando tres pastillas, tengo que hacer los tramites", lamentó Pagotto en declaraciones periodísticas.

A pesar de sus influencias y contactos, hasta él deberá esperar, según reconoció este viernes por la mañana: "Me estoy preocupando desde ayer, estuve en contacto con el PAMI de mi provincia" (La Rioja). Pedí una reunión con el PAMI de Buenos Aires y me dijeron que después del mediodía me van a atender".

Entonces le recordaron al senador que el PAMI anunció los nuevos requisitos para acceder a medicamentos este lunes y al igual que él hay jubilados que todavía esperan medicamentos fundamentales: "Ningún argentino puede estar sin sus pastillas durante una semana", admitió Pagotto.

El beneficio del PAMI ahora solo alcanzará a quienes ganen menos de $388.500 y se deberá realizar un trámite en la página web del organismo para mantener la gratuidad.

La cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios ahora se realizará a través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que, debido a su situación de vulnerabilidad social, no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento. Los afiliados que deseen tramitar este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previos mínimos. En los hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina, prepaga de forma simultánea con PAMI.

No ser propietario de más de un inmueble, ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo los hogares con convivientes que tengan CUD, quienes podrán ser titulares de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Si una afiliación no cumple con los puntos 1 y 2, pero los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15% de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura mediante un mecanismo de excepción.