Reforma jubilatoria: ante la avanzada de la oposición, el Gobierno anticipó un nuevo veto presidencial

Así lo ratificó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien remarcó que "no existen los recursos, en particular en el sistema previsional", para financiar incrementos en las partidas presupuestarias.

"Si el sistema hoy establece que hay un activo y medio por cada jubilado obviamente no se puede pagar. Por más que pretendan un aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características. Si se lo hace, el Ejecutivo obviamente la va a vetar", sentenció el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó: "No hay magia posible. En algún momento decían eso. Si no están los recursos no se pueden establecer los gastos".