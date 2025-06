El Gobierno evitará armar un "show" con la detención de Cristina Kirchner y prevé unos "juegos del hambre" en el peronismo

Fuentes cercanas al presidente explicaron que el presidente simplemente no se pronunció al respecto porque él no tenía nada que ver con el fallo, mientras en Casa Rosada destacaban que el Gobierno no tenía influencia alguna sobre la Corte o Comodoro Py.

Javier Milei busca derrotar a Cristina Kirchner en las elecciones Foto: Noticias Argentinas Javier Milei evitó grandes manifestaciones tras la condena de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Noticias Argentinas

Evitar un show con la detención

Como parte del toma y daca de la política, pero también como parte de la diferenciación con la administración de Mauricio Macri, cerca del presidente Javier Milei aseguraron que el Gobierno será "lo más respetuoso y cuidadoso posible" con la detención de la expresidenta.

Fernández de Kirchner ya solicitó cumplir sus 6 años de prisión de forma domiciliaria, habilitada a hacerlo por tener más de 70 años, pero debe presentarse en los próximos 5 días hábiles en los tribunales de Comodoro Py para formalizar su detención, según ordenó el juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) Jorge Gorini.

En ese marco, en Casa Rosada descartaron replicar imágenes como las del exvicepresidente Amado Boudou, despeinado, en pijama y con esposas, tras ser detenido por la Prefectura Naval tras su condena en la causa Ciccone.

"Eso lo hace el macrismo, no nosotros. No difundimos nada, no hacemos show", sentenció en diálogo con este diario otro funcionario con despacho en Balcarce 50. Sin embargo, esa misma fuente advirtió que dependerá de la voluntad de Cristina Kirchner y explicó: "No es lo mismo si dice 'venganme a buscar'”. Llegado el caso, el operativo policial encargado de escoltar a la exmandataria a Comodoro Py dependerá de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los juegos del hambre del peronismo

En paralelo, un importante estratega de la mesa chica del presidente compartió el análisis de un "periodista kuka" al que evitó nombrar respecto al futuro de la interna peronista con su principal protagonista fuera de la cancha. "Si conozco mínimamente a los protagonistas, en el peronismo se va a sobreactuar unidad durante 72 horas y después van a empezar los juegos del hambre", había pronosticado en X Iván Schargrodksy, director del medio Cenital.

El diagnóstico del Ejecutivo es que "el peronismo se ordena con la victoria", como ocurrió cuando Néstor Kirchner impuso su liderazgo frente a Eduardo Duhalde -a través de las candidaturas de sus esposas, 'Chiche' y Cristina- en las legislativas de 2005, o cuando Carlos Saúl Menem venció a Antonio Cafiero en la interna presidencial de 1988.

Con esa posibilidad descartada, ya que la condena inhabilitó a la perpetuidad a Fernández de Kirchner para competir por cargos electorales, en el Gobierno descartan que exista un traspaso de votos a un sucesor. El carisma y el liderazgo no se hereda, por eso la exmandataria debió competir como candidata a vice en 2019 en la fórmula de Alberto Fernández, señalaron.

Dirigentes bonaerenses afines a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salieron a presionar al gobernador Axel Kicillof para que no desdoble las elecciones bonaerenses. Foto: Télam Para el Gobierno, la condena de Cristina Fernández de Kirchner no hará más que recrudecer la interna peronista, que tiene a la expresidenta y a Axel Kicillof como sus principales contrincantes. Foto: Télam

Camino allanado para septiembre

En ese contexto, con la principal candidata opositora fuera del camino, en el Ejecutivo anticipan que La Libertad Avanza tiene el camino allanado en tierras bonaerenses de cara a las próximas elecciones de septiembre. "Obviamente no es lo mismo competir contra alguien que tiene un piso de 30 puntos", plantearon.

Mientras tanto, la respuesta del peronismo aún es una incógnita. En un escueto comunicado, el Partido Justicialista convocó a sus militantes, a descontentos con el programa económico libertario y "a todos los argentinos que creen en el derecho del pueblo a elegir a sus representantes a pelear por dejar atrás la Argentina de la persecución". Quiénes serán esos representantes, todavía debe definirse. En Casa Rosada se muestran confiados, con la certeza de que "los votos no se trasladan".