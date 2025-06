Estudiantes de la UBA tomaron distintas facultades en repudio a la condena de Cristina Kirchner

Los estudiantes de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales comenzaron a tomar las facultades, la noche del martes 10 de junio. Por ese motivo, los respectivos centros de estudiantes anunciaron que no habrá dictado de clases normal durante la jornada como medida de fuerza. En el mismo sentido, el Centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo informó que la Ciudad Universitaria permanecerá tomada este miércoles, pese a no haber convocado a asamblea.

Por su parte, desde el centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ratificaron que los edificios ubicados en Ciudad Universitaria permanecerán tomados a lo largo de este miércoles, a pesar de que no se convocó a asamblea. "Frente a la condena a Cristina, Ciudad Universitaria permanecerá tomada. En defensa de la democracia y contra la proscripción“, indicaron en un comunicado publicado en las redes sociales.

entrada a ciudad universitaria.jpg Ante la toma en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, así está el ingreso a Ciudad Universitaria. MDZ

Ciudad Universitaria tomada. El centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA anunciaron la toma de la Ciudad Universitaria este miércoles. Instagram @elmodulo.fadu

La reacción de los estudiantes ante la toma de las facultades

Tras el anuncio de la toma de facultades por parte de los distintos centros de estudiantes de la UBA, hubo distintas reacciones de los estudiantes en las redes sociales. Por un lado, algunos apoyaron la medida de fuerza, asegurando que se sumarán a las movilizaciones previstas para esta tarde, mientras que, otros repudiaron el accionar de cada centro de estudiantes, cuestionando el hecho de que no se convocó a una asamblea para escuchar a todas las voces e impidiendo el cursado normal de clases. "¿Quiénes son para decidir si podemos cursar o no? ¿Qué tiene que ver Cristina con la carrera? Ahora no los vota nadie"; "La UBA es PÚBLICA Y DE TODOS. ¡Es un papelón que hagan esto!"; "Gracias por defender la democracia! Seguro que privándonos de la educación, vamos a ser mejores seres pensantes, imparciales, críticos, y especialmente democráticos", se puede leer entre los comentarios.