Javier Milei recibió a más de 100 legisladores de LLA y el PRO en Casa Rosada para marcar el rumbo del Congreso

Un ejército de legisladores, tanto violetas como amarillos, ingresaron a la Casa Rosada para escuchar a Javier Milei, quien marcó el rumbo del oficialismo en el Congreso por venir.

La Casa Rosada se convirtió en un hormiguero este miércoles, luego de que más de 100 diputados y senadores -electos y vigentes- de La Libertad Avanza y del PRO ingresaron por los diferentes accesos de Balcarce 50 para participar de un encuentro encabezado por Javier Milei. El objetivo: marcar el rumbo del oficialismo en el Congreso de cara a la segunda mitad de su mandato y con la primera tanda de reformas en la mira.

Una multitud de legisladores en la Casa Rosada "Vamos a tener que estar todos parados para entrar en el Salón, así que le vamos a pedir al presidente que no dé una clase de economía de dos horas", bromeó uno de los diputados libertarios en la previa del evento citado a las 10 en el Salón Héroes de Malvinas, el más grande de toda la Casa Rosada.

Fue una convocatoria muchísimo más amplia que la del martes, donde habían sido invitados al mismo espacio únicamente los diputados y senadores electos de la tropa violeta a modo de bienvenida al espacio. Quien tomó la palabra entonces fue la líder del partido, Karina Milei, además de el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y su padre Eduardo, hermano del exmandatario riojano y quien fue presidente provisional del Senado durante los 10 años que duró su mandato.

En esta oportunidad, quien se puso al frente de la multitud que supera el centenar de legisladores fue el propio Javier Milei, quien ratificó el camino del Gobierno con el objetivo de sancionar próximamente en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del código penal.

Javier Milei al frente para mostrar músculo en el Congreso "Venimos de todo el bloque, tanto los diputados electos como los que ya venimos trabajando, para hacer una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo como siempre. Siempre trabajamos en el diálogo y el consenso y ahora que tenemos más diputados quizás sea más fácil gracias a los argentinos que han votado al presidente Milei", aseguró a Radio Rivadavia el jefe de la bancada libertaria en la cámara baja, Gabriel Bornoroni, antes del encuentro.