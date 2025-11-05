Javier Milei convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar su paquete de reformas estructurales

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre y evalúa extenderlas hasta enero para acelerar su agenda legislativa. Con un Congreso renovado, el oficialismo buscará aprobar las reformas laboral, tributaria y penal.

El Gobierno confirmó oficialmente que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, con la posibilidad de extender el período hasta los primeros días de enero de 2026 si los tiempos legislativos lo requieren. La decisión busca aprovechar el recambio parlamentario surgido tras las elecciones recientes, que otorgó al oficialismo y sus aliados mayor margen de maniobra en ambas cámaras.

Durante ese lapso, la Casa Rosada planea avanzar con un ambicioso paquete de reformas estructurales que incluye modificaciones en las leyes laboral, tributaria y penal, consideradas pilares del programa económico y político del presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, la intención es iniciar un proceso de modernización normativa que, aseguran, permitirá reducir la presión impositiva, flexibilizar las relaciones laborales y endurecer el sistema penal frente a delitos vinculados con la corrupción y la inseguridad.

En paralelo, el Ejecutivo prevé enviar otros proyectos complementarios, entre ellos la aprobación final del Presupuesto 2026, que incorpora los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y apunta a consolidar el equilibrio fiscal. Con la nueva composición del Congreso, el Gobierno confía en poder destrabar iniciativas que hasta ahora no habían logrado consenso y marcar así el rumbo legislativo de su segundo año de gestión.