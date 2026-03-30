Javier Milei recibió al embajador de EE.UU. y a un senador republicano en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió este lunes en su despacho de la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos , Peter Lamelas, y al senador republicano Rand Paul, referente del ala libertaria de su partido en Kentucky. Para completar la foto, también participó el asesor del presidente Demian Reidel, eyectado recientemente de la titularidad de la empresa pública Nucleoeléctrica.

Lamelas no es una figura desconocida para la Casa Rosada. El diplomático se ha reunido con Milei en varias oportunidades e incluso ha participado de la ceremonia de jura de varios de los ministros del Gabinete desde su llegada a la Argentina, a fines de octubre de 2025.

Por su parte, el senador Paul es hijo de Ron Paul, una de los exponentes del libertarismo de Estados Unidos. En ese sentido, el republicano se ha caracterizado por fuertes exposiciones ideológicas en el Parlamento norteamericano en temas de política exterior y economía.

En ese sentido, Javier Milei y Rand Paul encuentran coincidencias tanto en su doctrina político-económica como en la búsqueda del Gobierno en fortalecer las relaciones con el Partido Republicano que hoy lidera Donald Trump.

Al momento de publicarse esta nota, ni los voceros oficiales de Casa Rosada ni la Embajada de Estados Unidos dieron a conocer detalles oficiales sobre el encuentro, que continua siendo una incógnita. "Nada para agregar. El embajador acompañó a Paul", se limitaron a decir desde la sede diplomática de Washington.

Así, la única comunicación oficial llegó vía el canal oficial de Presidencia, donde se informó de la reunión junto con material fotográfico, y un posteo del propio Reidel.

Este último manifestó en sus redes: "Hoy el presidente Javier Milei recibió al Senador Rand Paul de Kentucky y al embajador Peter Lamelas. Tuve el honor de ser parte de la reunión en donde se resaltó la gran alianza entre nuestros dos países".

El extitular del Consejo de Asesores de Milei viene de dejar la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina en febrero, en medio de una crisis interna por presuntos sobreprecios en contrataciones y cuestionamientos por irregularidades en la gestión, que incluyeron la suspensión y renuncia de dos gerentes clave que le respondían.

Sin embargo, Reidel conserva su estrecha relación con Milei, a quien acompaña en algunos de sus trabajos académicos. Además, el físico estuvo a cargo de coordinar parte de la agenda presidencial con líderes tecnológicos y financieros estadounidenses durante las recientes visitas oficiales a la potencia del norte.