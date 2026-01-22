Escándalo en Nucleoeléctrica: apartaron a dos funcionarios de Demian Reidel tras denuncias de licitaciones con sobreprecios

En el directorio de Nucleoeléctrica S.A se respira una atmósfera radioactiva. Luego de una avalancha de denuncias, la cúpula de la empresa pública que opera las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse, se rebeló contra su presidente, Demian Reidel , y decidió suspender a dos funcionarios de su confianza por supuestas licitaciones irregulares.

Se trata de Marcelo Famá, gerente general de NASA, y su gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, dos hombres llegados a la compañía de la mano de Reidel al inicio de su gestión. Ambos debieron delegar su firma mientras el comité de integridad de la empresa investiga un presunto direccionamiento en una contratación de una empresa de limpieza.

La firma en cuestión es LX Argentina, conocida en el mundo de la política por sus contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por sus aportes al PRO. La misma, presidida por el empresario Gerardo Bonetto, se encaminaba a ganar el concurso pese a presentar una oferta un 140% más cara que el valor actual que paga Nucleoeléctrica por el mismo servicio.

La llamativa licitación generó tres denuncias paralelas por supuestas irregularidades: una en el Comité de Integridad de la compañía presentada por el gerente de Atucha, Juan Pablo Nolazco; una denuncia penal ante la Justicia presentada por una firma competidora, Distribón; y otra más frente a la comisión interna de NASA por parte de tres empresas del sector de la limpieza -M&G, Euro Clean y Claryty- que acusaron haber sido excluidas discrecionalmente del proceso.

En el caso de la denuncia del titular de Atucha, este apuntó contra el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, que habría intercedido para direccionar el proceso en favor de LX Argentina.

Interna palaciega en el directorio

La interna palaciega en la empresa pública nuclear se desató el miércoles, cuando el directorio de Nucleoeléctrica se reunió para tratar la licitación. Fue entonces que el vicepresidente de la empresa, Germán Guido Lavalle, pidió incluir la moción de censura por la denuncia Nolazco. El debate derivó en una votación para suspender a Famá y Pantuso y abrirles un sumario, y puso de manifiesto una interna dentro de la compañía.

Mientras que el presidente Demian Reidel y el director Marco Campolonghi votaron en contra de la medida, Lavalle -que recientemente fue desplazado de la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)- contó con el apoyo de los directores Axel Larreteguy y Diego Chaher, hombre de Santiago Caputo a cargo de liderar el proceso de privatizaciones de empresas públicas.

Con el resultado tres a dos, los señalados fueron apartados y su firma fue delegada en Fernando Monserrat, exgerente general de la empresa con más de 43 años en Nucleoeléctrica, con el objetivo de poner a una cara conocida a cargo de la normalización.

Las denuncias que sacudieron Nucleoeléctrica

En su presentación ante la comisión interna de Nucleoeléctrica, el gerente de Atucha, Juan Pablo Nolazco, advirtió en primer lugar cómo llamativamente el proceso licitatorio había dejado fuera de consideración a 7 de las 9 empresas que habían querido competir por "no cumplir requisitos de admisibilidad", pese a que sus antecedentes destacaban por su alto grado de cumplimiento.

Nolazco también señaló como desde la Gerencia de Pantuso se habría ejercido presión para justificar como razonables montos que el área a cargo del análisis económico consideraba perjudiciales al compararlos con los costos vigentes.

Para el funcionario también resultó irregular la aparición la aparición de un tercer oferente (Limpiolux) en el análisis económico “pese a que no había sido evaluado” en el paso previo, junto con la insistencia en usar referencias externas para empujar la aceptación de ofertas, aún cuando se destaca que la oferta más conveniente del proceso (LX Argentina) superaría incluso esa referencia.

Presiones y un proceso "gravemente viciado"

El documento de Nolazco también describe episodios de injerencias e intimidación en medio de la evaluación, como llamados y urgencias “exigiendo” la entrega inmediata del análisis y una "auditoría" al proveedor actual de la empresa (Claryty) realizada por personal de una gerencia “sin competencia” en ese tipo de tareas por instrucción directa de Hernán Pantuso, que fue interpretado como una forma de presión para forzar un resultado en la licitación.

En ese marco, el responsable de una de las tres centrales nucleares del país manifestó su "profunda preocupación" sobre el proceso licitatorio y sentenció: "A mi juicio, se encuentra gravemente viciado".

"Los hechos previamente señalados vulneran de manera clara y manifiesta los principios de gestión sana, transparente y responsable exigibles en NASA. En virtud de lo anterior, solicito formalmente la intervención inmediata del Comité de Integridad para que se analice el caso en toda su dimensión".

Más ruido alrededor de las licitaciones

En medio del escándalo, una segunda presentación realizada por la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado de Nucleoeléctrica también llamó la atención sobre otro proceso licitatorio por una contratación de IT que tuvo un aumento de costos exorbitante.

Según la presentación de ATE, la contratación de un servicio para migrar un software de planificación de recursos empresariales tuvo un salto de US$600.000 a US$7.000.000, un incremento del 1066,7% sobre el presupuesto original que absorbió todos los fondos anuales del área y forzó a realizar reasignaciones.

"Sin prejuzgar, la convergencia de un desvio presupuestario de gran escala en IT configura un patrón con señales de debilitamiento de controles internos, posible direccionamiento o captura de decisiones por circuitos informales, y riesgo de gastos impropios o no justificados", manifestaron los gremialistas en su presentación.

Y agregaron: "Por la presente, esta representación sindical pone en conocimiento y denuncia ante la máxima conducción de la empresa un conjunto de hechos que, por su escala, recurrencia y modalidad, configuran un cuadro de presuntas irregularidades administrativas graves y posible incumplimiento de deberes de gestión y control, con riesgo de daño patrimonial y reputacional. Se solicita actuar con carácter urgente, por tratarse de hechos que afectan el núcleo de integridad y administración de recursos de una empresa estratégica".