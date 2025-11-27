Presenta:

Política

|

Javier Milei

Javier Milei no irá al sorteo del Mundial y suspende su viaje a Estados Unidos

El Gobierno informó que el Javier Milei no viajará a Washington para el sorteo del Mundial del 5 de diciembre. El mandatario seguirá el evento desde el país.

MDZ Política

Milei

El Gobierno confirmó este jueves que Javier Milei decidió no viajar a Washington para participar del sorteo del Mundial de Fútbol previsto para el 5 de diciembre. La cancelación del traslado, que estaba en agenda desde hacía semanas, se informó a través de un breve mensaje oficial que evitó detallar los motivos del cambio.

La decisión ocurre en medio de una agenda local cargada y mientras la administración nacional define el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias y el rumbo de varias reformas clave.

Te Podría Interesar

Noticia en desarrollo...

Archivado en

Notas Relacionadas