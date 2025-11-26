Javier Milei modificó una de las reglas más estrictas para sus ministros de cara al verano

En la reunión de Gabinete, Javier Milei flexibilizó las restricciones de viaje que había impuesto en 2025 para sus ministros. Qué condiciones puso.

El presidente Javier Milei le anunció a sus ministros la flexibilización de una de sus reglas más estrictas de cara al verano. En su reunión de Gabinete, volvió a habilitar que los funcionarios vacacionen en el exterior, actividad que había restringido bajo el lema de “no hay plata”.

Así, el mandatario inició la segunda etapa de su Gobierno con un perfil más descontracturado, aunque volvió a pedirle a sus alfiles que formalicen las ausencias los primeros quince días de enero, para concentrar la atención en la aprobación de las reformas que serán tratadas en febrero.

Además, expresó la necesidad de organizar las salidas de los equipos de colaboradores que deberán permanecer activos. No obstante, ahora la restricción más fuerte que tendrán los funcionarios para sus vacaciones es que el destino es que sea “razonable”.

En el verano pasado, las restricciones complejizaron los planes de varios ministros, entre ellos el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona quien debió desistir de viajar con su familia a su propiedad de Punta del Este. La única habilitada por el mandatario a romper las reglas fue Patricia Bullrich que fue con nietos a Disney para cumplir una promesa.

A dos semanas de diciembre, el tema reflotó fácilmente en la primera reunión de equipo ampliado encabezada por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí, Milei comunicó su decisión sin brindar mayores explicaciones. Aunque algunos ministros consideraron necesarias algunas limitaciones en el marco del ajuste, la medida fue aceptada bajo el argumento de que las restricciones eran “anti- liberales”.