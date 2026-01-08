Javier Milei monitorea la situación en Venezuela y en el Gobierno respaldan las "responsables" decisiones de EE.UU.

Mientras Venezuela atraviesa una primera semana de convulsiones políticas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de un escuadrón estadounidense, Javier Milei monitorea la situación desde la Casa Rosada, donde este jueves recibió a la activista antichavista Elisa Trotta, que ratificó a María Corina Machado como la "indiscutible" líder del proceso democrático venezolano, pero reconoció una compleja transición por delante.

"Una reunión fundamental para todos los que creemos en la libertad. Ese fue el tema que abordamos, la importancia del proceso que comenzó a transitar Venezuela desde el sábado, la importancia de lo que estamos viviendo todos los pueblos de Latinoamérica ante la caída de este régimen barbárico que ha extendido sus garras a lo largo de todo el continente", manifestó Trotta en las puertas de Balcarce 50 tras el encuentro.

La activista venezolana fue invitada al Palacio de Gobierno en su calidad de fundadora de la ONG Alianza por Venezuela , una organización destinada a brindar asistencia a los inmigrantes venezolanos en el país. En 2019, Trotta había sido nombrada embajadora en Argentina del gobierno interino que intentó encabezar el referente opositor Juan Guaidó.

También participaron de la reunión en el despacho presidencial el canciller Pablo Quirno y la diputada PRO-libertaria Sabrina Ajmechet, quien presidió entre 2023 y 2025 la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la cámara baja. Horas antes, Milei también había recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , donde la temática venezolana también estuvo en el centro de la discusión.

En declaraciones a la prensa, la activista venezolana contó que Milei le manifestó su "alegría" por la caída de Maduro y destacó cómo el libertario siempre le manifestó su solidaridad a los venezolanos opositores al régimen, "incluso antes de ser presidente".

En ese marco, Trotta evitó brindar detalles sobre la posición del presidente argentino frente a la elección de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, como la interlocutora de Donald Trump para liderar el proceso de transición en Venezuela en lugar del mandatario electo de la oposición, Edmundo González Urrutia.

Sin embargo, la activista antichavista ratificó a María Corina Machado como "la líder indiscutible del proceso democrático de Venezuela", pero admitió que eso no será posible aún.

"Es una realidad que tenemos que asumir y entender con el pesar que nos puede generar ver a una carcelera en este momento a cargo pero, con la tranquilidad de que Estados Unidos y los socios democráticos como el gobierno argentino, están monitoreando y tutelando lo que está pasando", remarcó a MDZ y otros medios.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp87220y7evo Según Elisa Trotta, Javier Milei le manifestó su alegría por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Getty Images

El complejo proceso de la transición democrática en Venezuela

En ese sentido, Trotta agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber "liberado" al pueblo venezolano del "tirano de Maduro" y confió en que el proceso de transición en etapas anunciado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, desembocará eventualmente en un regreso de la democracia.

"Estamos en momentos muy complejos, esto lo hemos hablado con el presidente Milei. Esto no es una mera transición hacia la democracia, es el desmantelamiento de un estado tiránico, criminal y narcoterrorista que ha mantenido al estado venezolano y gran parte de la región en vilo durante muchísimos años", enfatizó Trotta, y agregó: "Hoy la primera tarea es poder estabilizar el país como lo ha dicho el presidente Trump, estabilizar los servicios básicos de los venezolanos, liberar a los presos políticos, cesar en todo lo que tiene que ver con el terrorismo de estado".

Desde la perspectiva del Gobierno, la diputada nacional Sabrina Ajmechet admitió que el proceso de transición "lamentablemente va a ser más lento de lo que les gustaría", pero ratificó su confianza en el "camino de nitidez" marcado por los Estados Unidos.

"El primer paso, el inicio del fin de la dictadura, comenzó con el arresto de Maduro y lo iremos transitando acompañando las decisiones que está tomando Estados Unidos de forma muy responsable", remarcó la legisladora libertaria.

Sabrina Ajmechet en Casa Rosada

Expectativa por los presos políticos

En paralelo, mientras Javier Milei celebraba sus reuniones en la Casa Rosada, en Venezuela el titular de la Asamblea local, Jorge Rodríguez -hermano de Delcy- aseguró que el régimen decidió la liberación de algunos de los cientos de presos políticos que se encuentran en cárceles del país. La noticia despertó expectativas en la Casa Rosada por la situación de los dos argentinos detenidos por el Gobierno chavista: Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

La primera integrante del oficialismo en expresarse al respecto fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien celebró la noticia y aseguró que el Gobierno "sigue de cerca la información".

Crece la preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo Foto: Archivo El Gobierno, a la expectativa de la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, los argentinos detenidos en Venezuela.

"Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", enfatizó Bullrich.

En Balcarce 50, los detalles sobre las tratativas para concretar el rescate de los argentinos son manejados con máxima confidencialidad, algo que se mantendrá hasta poder garantizar la extracción a salvo de los detenidos. En el caso de Gallo, el gendarme cumplió un año y un mes detenido desde que el régimen de Maduro lo acusó de conspirar en contra del gobierno chavista.