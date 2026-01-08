Líderes de derecha: Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso para afianzar lazos y hablar sobre Venezuela

En una Casa Rosada fantasmal producto del receso veraniego, el presidente Javier Milei se propuso afianzar los lazos de su tan ansiada alianza internacional de derecha al recibir este jueves a una de sus referentes de España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso . El contexto de la visita estuvo marcado por la intervención estadounidense en Venezuela , un hecho que capturó la atención del mundo y planteó un mar de incógnitas en la región.

La española llegó cinco minutos antes de las diez al Palacio de Gobierno, donde poco antes se había apersonado el canciller Pablo Quirno. Javier Milei completó la terna, que mantuvo un encuentro en el despacho presidencial.

La postura frente al régimen de Nicolás Maduro y su detención por parte de las fuerzas de élite norteamericanas son uno de los puntos en común que comparten Milei y la referente del Partido Popular español. Luego de que Donald Trump anunciara el éxito de la Operación Resolución Absoluta, Díaz Ayuso celebró en sus redes sociales con un posteo donde, al igual que su aliado libertario, no dejó lugar a grises.

"Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos. La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", enfatizó la madrileña.

Este último punto es el que representa probablemente la principal diferencia entre la posición de ambos líderes de derecha. Si bien en un primer momento Milei también salió rápidamente a respaldar a la referente de la oposición venezolana y a Edmundo González Urrutia como legítimas autoridades del país caribeño, las posteriores -y sorpresivas- decisiones de Donald Trump lo obligaron a dar una pirueta discursiva para mantener el alineamiento total con Washington.

Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso en España.

El cambio discursivo del Gobierno sobre María Corina Machado

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto", sentenció el republicano sobre Machado días atrás en conferencia de prensa. En su lugar, el mandatario norteamericano eligió como interlocutora a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien -de acuerdo a Trump- podrá seguir al frente del país mientras siga los lineamientos de la Casa Blanca y su objetivo central de asegurar el petroleo venezolano para empresas norteamericanas.

Según reportaron medios estadounidenses, la decisión fue tomada a partir de sugerencias de la CIA, que advirtió a Trump sobre la potencial desestabilización que podía implicar un cambio de régimen. The Washington Post consignó de fuentes de la Casa Blanca que también influyó el hecho de que Machado aceptara el Premio Nobel de la Paz, un codiciado galardón que Trump quería para él.

Inmediatamente, en Balcarce 50 se encolumnaron detrás de Donald y aclararon que la Argentina no impulsará la asunción inmediata de Urrutia, sino que seguirá el proceso de transición pautado por Estados Unidos, dado que el régimen chavista todavía mantiene el control sobre el país.

Venezuela Edmundo González Urrutia Javier Milei (3).JPG Pese a que inicialmente apoyó el traspaso de mando a Edmundo González Urrutia, el presidente Javier Milei se encolumnó detrás de Donald Trump. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Díaz Ayuso y Milei, dos viejos conocidos

En España, el principal homólogo de Milei es su amigo y aliado Santiago Abascal, líder del grupo ultraderechista Vox. Sin embargo, en sus múltiples visitas a España, el libertario también se encontró en más de una oportunidad con Díaz Ayuso, que desde el partido Podemos ha encabezado la principal oposición contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez. A este último, el argentino no lo puede ni ver.

Tan es así, que en las tres oportunidades que pisó la Península Ibérica, el jefe de Estado evitó cualquier tipo de comunicación con Sánchez, pero sí se vio dos veces con Díaz Ayuso.

La primera vez fue en junio de 2024, cuando la española condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por su cercanía ideológica y en apoyo a sus medidas. "Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa", había asegurado Díaz Ayuso, a la vez que destacó cómo "hoy la Argentina está en el mapa internacional como no se veía desde hace años" y agregó: "La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba".

Ambos volvieron a coincidir por las mismas fechas al año siguiente, en una reunión que se produjo en la previa de la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum. Ahora, será la española quien visite la Argentina luego de pasar unos días de descanso en Punta del Este, Uruguay.

Javier Milei fue recibido en Madrid y condecorado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso Foto: EFE En 2024, Javier Milei fue recibido en Madrid y condecorado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. EFE

La alianza global de derecha de Milei

El encuentro entre Milei y Díaz Ayuso también se enmarca en la voluntad del libertario de llevar su batalla cultural contra el socialismo y la ideología woke al plano global.

En Latinoamérica, el presidente ya adelantó que trabaja en la conformación de una cumbre de líderes de derecha de la región para confrontar contra la influencia de lo que el libertario llama dictaduras latinoamericanas de izquierda como las del chavismo en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. A ese grupo, el mandatario también suma a gobiernos democráticos que tilda de socialistas -o afines- como el de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi (Uruguay).

Para sentar posición, el Gobierno apunta a organizar una convocatoria en el 2026 en suelo argentino para lanzar el grupo. "No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando", planteó el jefe de Estado en una entrevista con CNN, y agregó: "Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas".

Javier Milei, este sábado, en su discurso ante la CPAC. Foto: Oficina del Presidente Javier Milei en su discurso ante la CPAC de Washington. Oficina del Presidente

Si bien todavía no hay una fecha prevista, sí hay algunos puntos previsibles. Esta coalición de derecha latinoamericana mantiene como eje común su sintonía con la política exterior de Donald Trump. Así, además de Milei, aparecen como las opciones más evidentes mandatarios como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

En el plano global, Milei también mantiene profundos lazos ideológicos con Benjamín Netanyahu (Israel), Giorgia Meloni (Italia), Viktor Orbán (Hungría), entre otros, y propuso trabajar en conjunto para combatir el socialismo.

"Debemos formar una alianza de naciones libres, porque, como ya he dicho en otra ocasión, el mal organizado solo puede ser vencido por el bien organizado", manifestó con fervor en febrero del año pasado durante su paso por la CPAC de Washington, y sentenció: "Solo mediante esta internacional de derecha podremos poner fin a la casta política con la que nos enfrentamos, que está hundiendo a Occidente en la más oscura profundidad, y recuperar el ímpetu para protegernos de las fuerzas despóticas que nos quieren subyugados".