Javier Milei ganó con YPF, pero Manuel Adorni y Libra le reactivan el riesgo

El fallo por YPF le dio a Javier Milei una victoria que necesitaba con urgencia. No sólo por el frente judicial. También por el político. La Casa Rosada venía de días incómodos, con ruido interno, tropiezos propios y una economía que todavía no logra expandir alivio fuera de algunos sectores puntuales.

En ese cuadro, el resultado favorable apareció como una bocanada de aire. Milei respiró, mostró el pecho y usó la noticia como debía: para exhibir una defensa del Estado en un caso atravesado por el desastre de una expropiación mal hecha y por el costo que dejó el kirchnerismo.

Pero ese triunfo no tiene dueño único. Y ahí aparece una verdad que el oficialismo no puede borrar. En la historia de esa defensa también está Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri . No es un detalle técnico. Es un dato político. Porque la resolución favorable no sólo le dio oxígeno a Milei. También le devolvió al macrismo una oportunidad para recordar que todavía conserva cuadros, memoria y presencia en temas de Estado.

Mauricio Macri leyó rápido el momento. El fallo le dio una chance para relanzar al PRO en la discusión de poder hacia 2027. No está claro si lo tendrá como candidato presidencial. Pero ésa no es hoy la cuestión central. La cuestión es otra: Macri no piensa correrse del tablero ni aceptar que La Libertad Avanza absorba por completo el espacio no peronista. El caso YPF le dio un argumento para recordar que, antes de Milei, hubo una estructura política que también dejó piezas, vínculos y funcionarios capaces de defender intereses sensibles del Estado.

Ahí se abre una tensión que el oficialismo conoce bien. Milei necesita al PRO como aliado táctico en varios frentes, pero no quiere regalarle protagonismo estratégico. Macri, en cambio, necesita aprovechar cada hueco para evitar que su partido termine licuado dentro del fenómeno libertario. El fallo por YPF funcionó como un punto de encuentro y, al mismo tiempo, como una advertencia. Le sirvió al Presidente para mostrar una victoria. Le sirvió al ex presidente para mostrar que el PRO todavía existe.

El oficialismo celebró el resultado judicial como un triunfo propio. Tiene lógica. Gobierna hoy y administra la consecuencia política del expediente. Pero la historia no empezó con La Libertad Avanza ni se resolvió sólo por mérito del dispositivo libertario. En el centro de esa defensa aparece también Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese dato no es accesorio. Es parte del asunto. La resolución favorable también le dio al macrismo una oportunidad para recordar que, en los temas de Estado, todavía conserva cuadros, memoria técnica y capacidad de intervención.

Cruces en la Casa Rosada

Ese cruce entre Casa Rosada y macrismo llegó en un momento áspero para el oficialismo. Ahí está la clave. La decisión judicial no cayó en una semana plana. Llegó cuando el Gobierno venía golpeado por sus propios errores. El episodio de Manuel Adorni, menor en escala si se lo compara con la maquinaria de corrupción que marcó los años del kirchnerismo, terminó en el centro de la escena por una razón sencilla: la mala praxis política de La Libertad Avanza y de la Casa Rosada lo agrandó hasta volverlo un tema de conversación pública masiva.

Ése es el punto más delicado para Milei. No porque el caso Adorni tenga la densidad estructural de otros escándalos argentinos. No la tiene. Pero Milei fue votado con una promesa nítida: terminar con la casta, cortar el abuso de fondos públicos y marcar una diferencia de conducta frente a una política que durante años gastó sin control. Bajo esa vara, el tamaño del hecho importa menos que su claridad. Y ahí aparece el problema. Las acusaciones sobre Adorni son chicas, visibles y fáciles de entender para el público general. No requieren demasiada traducción. En política, lo pequeño y comprensible puede hacer más daño que lo complejo y gigantesco.

Con Libra ocurre lo contrario. Ahí el Gobierno tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se trata de un asunto de comprensión más difícil, con capas técnicas y judiciales que no entran con facilidad en la conversación cotidiana. La desventaja es que el caso parece fuera de control político. No hay todavía una administración eficaz de ese frente. Y cuando un expediente no se entiende del todo pero tampoco se logra ordenar, queda abierto como amenaza. No siempre daña de inmediato. A veces queda en reserva y vuelve cuando el poder pierde reflejos.

El alivio llegó en el momento justo

La importancia política del fallo no se entiende del todo si no se mira el contexto. La buena noticia judicial cayó en un momento áspero para la Casa Rosada. El oficialismo venía de convertir el episodio de Manuel Adorni en un tema central de la agenda pública. Y ése fue un error propio. No por la escala del caso. Comparado con la borrachera de corrupción que marcaron los años del kirchnerismo, lo de Adorni aparece menor. No mueve montañas. No cambia la historia del saqueo argentino. No reordena el mapa judicial del país, pero en política no siempre manda el tamaño. Muchas veces manda la comprensión.

Milei Juicio YPF Javier Milei anunció el triunfo de Argentina en la causa por la estatización de YPF. X (@JMilei)

Y ahí el oficialismo quedó expuesto. Las acusaciones sobre Adorni son de una simpleza brutal para el público general. Se entienden rápido. No requieren especialistas y no exigen demasiada traducción. Son supuestos actos de corrupción chicos, visibles y fáciles de narrar, sobre todo para un gobierno que llegó al poder con la promesa de cortar con la casta, con el abuso de fondos públicos y con la vieja lógica del privilegio. Así, esos episodios pesan más que su volumen real. Pesan porque se vuelven una prueba moral.

La mala praxis libertaria agrandó el caso Adorni

Lo más delicado para Milei no fue el episodio en sí. Fue la mala praxis política de La Libertad Avanza y de la Casa Rosada. Lo que pudo haber sido un frente manejable terminó transformado en un tema central para la sociedad. El oficialismo no ordenó el daño, no cerró la discusión y permitió que el asunto creciera por torpeza propia. Esa fue la falla.

El caso mostró una limitación que el Gobierno arrastra desde hace meses: la dificultad para administrar hechos incómodos cuando no puede refugiarse sólo en la potencia discursiva del Presidente. Milei domina la escena cuando marca agenda, confronta y sube el volumen. La Casa Rosada sufre cuando tiene que explicar, bajar tensión y desactivar sospechas. Ahí aparece otra carencia, menos épica y más decisiva: la falta de criterio político fino para cerrar problemas menores antes de que escalen.

La conferencia de prensa en la Casa Rosada fue el ejemplo más claro. Manuel Adorni supuestamente llegó a ese momento con un entrenamiento previo de primera línea. En parte Santiago Caputo, el adversario interno de su jefa Karina Milei, en este caso tendió una mano y apoyo la estrategia de atacar sin bajar la guardia. No funcionó. Los periodistas presentes habilitados a preguntar pudieron en un caso cometer errores al editorializar opinión propia que no tenía lugar en ese momento, pero cuando se preguntó sobre los hechos por los que se investiga a Adorni, sin cargar opinión, con coherencia y puro periodismo, como fue el caso del acreditado de MDZ en la Casa Rosada, Nicolás Gallardo, la debilidad del Jefe de Gabinete quedó expuesta en un momento que fue demoledor.

Manuel Adorni - conferencia de prensa El Jefe de Gabinete, en el ojo de la tormenta. Archivo MDZ

Ese tema no terminó, aunque se prepare ahora otra conferencia de prensa para intentar reparar daños. Manuel Adorni no podrá pasar mucho más tiempo sin ir al Congreso. Ahí todo puede volver a complicarse, como ya quedó expuesto durante la conferencia de prensa de la semana pasada. En el Congreso no alcanza con el control del atril, el recorte del micrófono o la disciplina del entorno. En el Congreso la pregunta se multiplica, el formato cambia y la incomodidad crece. El oficialismo sabe que ese paso lo espera y que no llega en el mejor momento.

Libra sigue siendo un peligro

Si Adorni quedó atrapado en un caso que puede ser menor pero de llegada fácil al público en general, Libra se mueve en otro plano. Ahí el Gobierno tiene una ventaja y un problema. La ventaja es que no se trata de una investigación de comprensión fácil para la mayoría. Su dificultad técnica le da a la Casa Rosada un margen que no existe en casos más directos. La desventaja es más profunda: el tema es grave en lo judicial y parece fuera de control político.

Cuando un caso no se entiende del todo, pero tampoco se logra ordenar, queda flotando como amenaza. No siempre golpea todos los días. Pero no desaparece; sigue ahí, como reserva de desgaste. Ése parece ser hoy el lugar de Libra. No ocupa la centralidad emocional que puede ocupar un episodio simple de presunto uso irregular de recursos o privilegios como sucede con Adorni, pero tampoco está resuelto, ni contenido, ni políticamente neutralizado. Para Milei, ése es otro foco que sigue abierto.

La economía todavía no llega al resto

En este cuadro, la economía debería darle una mano al Presidente. Debería acercarle un alivio capaz de compensar ruido político, errores de gestión y sospechas mal administradas. Pero esa ayuda no termina de aparecer para una parte del país, aunque si para sectores centrales que vieron crecer la economía. Los logros del rumbo económico se sienten hoy con fuerza en agro, finanzas, minería y petróleo. Ahí hay movimiento, expectativa de inversiones con números y actores que validan una parte del programa oficial. Por eso el gobierno pudo mostrar un crecimiento de 4,4 % en el 2025, aunque a ese promedio se llegue contando los cuatro sectores beneficiados por un lado y otros que perdieron, sobre todo en manufacturas. Y ahí es donde la mano de obra se resiente y complica el índice de desempleo.

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Hay algunas visiones positivas. La semana pasada se conoció un informe de BBVA Research que, junto con el impulso que dieron algunos sectores exportadores, ve un incremento de 7,1% para la inversión en el 2026, con 12,1% proyectado para 2027. El consumo, gran interrogante y problema de estos días, podría avanzar 2,7% este año. Todo esta atado a lo que suceda en nuestra economía y en el mundo que con un petróleo que en el caso del Brent ayer seguía en US$ 105, complica los cálculos de inflación y crecimiento en todo el mundo.

Por eso la frase de la semana fue: “El resto espera”. Hay sectores que reaccionan y mucho y otros no. Esa es la frase que mejor resume el problema. El resto mira desde afuera una mejora que todavía circula en áreas puntuales de la economía real, pero que no se convierte en percepción extendida. Y cuando la recuperación no se expande, el margen para errores políticos se achica.

Milei todavía conserva un activo importante: gran parte de quienes lo votaron entienden que recibió un país devastado y siguen dispuestos a darle tiempo. Pero el tiempo no es infinito y corre, más rápido cuando un gobierno combina dos problemas: resultados parciales en la economía y mala praxis en la política.

El caso YPF y el aire que faltaba

El fallo por YPF le sirvió al Gobierno para recuperar iniciativa y volver a discutir desde un lugar más cómodo. También le dio un argumento fuerte para señalar, una vez más, el costo del kirchnerismo en la administración del Estado. En ese plano, la victoria tiene peso y Milei hizo bien en capitalizarla. Pero esa buena noticia no tapa el resto del cuadro.

YPF no tapa que Adorni se volvió un problema mayor por errores propios, tampoco que Libra sigue sin cauce político claro. Y tampoco que el Congreso todavía puede volver a poner al oficialismo bajo presión. Y en esto último hay que sumar a aliados que hasta ahora ayudaron al gobierno como el radicalismo y el PRO. La Libertad Avanza logró sumar fuerza propia de una forma inédita en octubre pasado, pero aún necesita una ayuda de los amigos para los momentos críticos.

Eso es lo que deja esta etapa. Un Gobierno que ganó una batalla importante, pero que todavía no logra convertir esa victoria en orden general. Y ése es el punto central. La política no se define sólo por el valor de una buena noticia. Se define por la capacidad de administrar lo que viene después.

Milei sigue en ventaja, pero ya no puede regalar errores

Milei tiene todavía una ventaja clara: enfrente no aparece una oposición con volumen suficiente para transformar cada falla del oficialismo en un riesgo inmediato de poder. El kirchnerismo carga con demasiada historia como para reconstruir autoridad moral en poco tiempo. El peronismo sigue sin una salida nítida. Y el PRO intenta decidir si compite, acompaña o negocia su supervivencia.

Pero esa ventaja no debería confundir a la Casa Rosada. Un gobierno no se complica sólo por lo que hace la oposición. También se complica por los errores que fabrica solo, por los temas que no sabe cerrar y por la distancia entre su promesa y la experiencia concreta de la sociedad. Cinco puntos resumen la realidad de esta semana:

YPF le dio aire a Milei.

Adorni le devolvió ruido.

Libra le dejó una sombra.

Macri encontró una ventana.

La economía todavía no alcanza para cerrar la discusión.

Ése es el cuadro. Y por eso el fallo favorable, con toda su importancia, no marca un punto de llegada, solo le dio al oficialismo una pausa en medio de una secuencia que sigue abierta. La Casa Rosada ganó una batalla que necesitaba. Pero el problema real no era esa batalla sino el después. Y en ese después, el tiempo corre.